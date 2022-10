El cap del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dijous, davant la cimera virtual sobre el clima organitzada pel president dels Estats Units, Joe Biden, accelerar la transició cap a un futur descarbonitzat perquè l’emergència climàtica és una realitat i cal actuar ja per combatre-la.

Sánchez ha assistit des del Palau de la Moncloa a l’obertura d’aquesta cimera telemàtica sobre el clima inaugurada per Biden i la seva vicepresidenta, Kamala Harris, en la qual participen uns quaranta líders de tot el món i que es prolongarà durant dos dies.

Serà en la seva segona jornada quan el cap de l’Executiu intervindrà en un dels plafons de la cimera, el que debatrà sobre les oportunitats econòmiques de l’acció climàtica i amb especial atenció a la creació d’ocupació. Però amb motiu de l’inici de la cimera, que coincideix amb la celebració del Dia de la Terra, Moncloa ha distribuït una declaració del president del Govern en la qual s’uneix a Biden i la resta de líders davant els objectius d’una cita que ha qualificat de necessària i oportuna per elevar el nivell d’ambició climàtica de forma urgent i rotunda.

«Hem d’accelerar»

Sánchez destaca el compromís «infrangible» d’Espanya en aquesta meta, però adverteix que l’èxit requereix la col·laboració de tots ja que creu que no s’està fent prou. «Hem d’accelerar la nostra transició cap a un futur descarbonitzat», ha assenyalat abans d’instar a posar les persones al centre de tots els esforços. En aquesta línia, considera que els objectius ambiciosos han d’anar acompanyats de mesures socials i de recuperació després de la pandèmia de coronavirus.

«L’emergència climàtica –ha afegit– és una realitat i hem d’actuar ja per combatre-la».

Segona cimera virtual amb Biden

Al plafó en què participarà Sánchez divendres s’analitzaran els beneficis econòmics de la recuperació ecològica i la descarbonització a llarg termini, així com la importància de garantir que totes les comunitats i treballadors es beneficiïn de la transició cap a l’energia neta.

Aquesta cimera és la segona de caràcter virtual en la qual Sánchez coincideix amb Biden, ja que el president dels Estats Units va intervenir en una reunió telemàtica amb els líders de la UE en l’últim Consell Europeu, celebrada el mes passat. No obstant, no hi ha hagut fins ara una conversa entre el president del Govern i Biden des que aquest va arribar a la Casa Blanca.