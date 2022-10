Tota la humanitat, absolutament tota, ja ha patit els efectes de la crisi climàtica. No hi ha ni un sol racó poblat del planeta que s’hagi deslliurat de l’impacte de l’escalfament global, el desglaç, l’augment del nivell del mar o el flagell dels fenòmens meteorològics extrems. Així ho confirma el sisè informe del Grup Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC) que, després d’anys d’escrupolós treball, aquest dilluns presenta la primera part de la seva ‘radiografia’ d’aquesta crisi d’abast global.

Aquest primer informe, centrat en la part física i climàtica, ha sigut elaborat durant tres anys per 234 científics de renom de 66 països. Les conclusions, al seu torn, han sigut revisades per un centenar de fonts científiques i governamentals externes, que han afegit 51.387 comentaris al redactat final. En total, només aquest document se sustenta en més de 15.000 referències acadèmiques. No és estrany, doncs, que la versió ‘resumida’ d’aquest treball ocupi més de quaranta pàgines.

Aquestes són les conclusions principals de la primera entrega de l’informe del Grup Intergovernamental sobre Canvi Climàtic 2021, resumides per EL PERIÓDICO.