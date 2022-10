Fa poc més d’un any, un centenar de persones escollides a l’atzar es van reunir per debatre sobre què podem fer per frenar la crisi climàtica. Sobre les mesures, els canvis i també les renúncies que ciutadans, empreses, administracions i governs han d’adoptar per salvaguardar la salut del planeta i dels seus habitants. Després d’un llarg debat, la batejada com a Assemblea Ciutadana per al Clima (ACC) ha forjat 172 recomanacions per fer front a la crisi climàtica, ecològica i social.

Les propostes aborden temàtiques tan diferents com el disseny (o redisseny) de les ciutats fins a peticions com reduir la jornada laboral, incentivar el teletreball per reduir el nombre de desplaçaments o incloure assignatures d’educació ambiental a les escoles. El paquet de propostes i peticions ha sigut presentat davant el president del Govern, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.

Aquestes són 10 línies estratègiques que es reflecteixen en el primer informe de l’Assemblea Ciutadana per al Clima per fer front a la crisi climàtica.