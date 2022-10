Al suplement cultural ABRIL, que dirigeix Álex Sàlmon i cada dijous apareix a l’interior de les pàgines d’El Periódico –i en digital, per descomptat–, avui tenim l’oportunitat de disfrutar d’una entrevista, una conversa, una xerrada que fa Inés Martín Rodrigo ni més ni menys que amb l’artista i il·lustradora Paula Bonet.

Així doncs, sortirà a la llum com es va gestionar, on es va fer, com van ser els primers moments... A més, en aquest pòdcast recuperem alguns talls d’àudio de l’entrevista.

On es pot escoltar

‘El pòdcast d’El Periódico’ es publica de dilluns a divendres i es pot escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Podimo, Google Podcast i Apple Podcast.