La Cimera del Clima de Glasgow (COP26) ha entrat en temps de descompte. Després de l’enèsima nit de negociacions que previsiblement s’allarguen fins a la matinada, aquest divendres a primera hora s’ha publicat l’últim esborrany d’uns acords clau per al futur del planeta. El text reforça el missatge contra les fonts d’energia contaminants i demana als països «accelerar l’eliminació progressiva de l’energia de carbó i dels subsidis ineficients per a combustibles fòssils». Aquesta petició ja apareixia a l’esborrany de l’acord publicat dimecres, però en la recta final de les negociacions sembla que el llenguatge s’ha reforçat. En la nova versió del redactat, la menció als combustibles fòssils queda una mica diluïda en una crida més genèrica sobre la necessitat d’apostar per fonts d’energies netes. Tot i que no es detalla cap tipus de calendari, de mesura o de compromís concret per aconseguir-ho. Això sí, és la primera vegada que un text d’aquest tipus considera els subsidis al petroli, carbó i gas com a ‘ineficients’.

L’últim esborrany dels acords de Glasgow també reforça el missatge sobre la necessitat d’accelerar la reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle. El text, de fet, recorda que per limitar l’augment global de les temperatures a un màxim d’1,5 graus de mitjana es necessita tallar les emissions almenys un 45% abans del 2030 i arribar a un zero net per al 2050. Dit això, el document «convida els països a considerar més accions per reduir les seves emissions» abans que acabi la dècada. Així mateix, el text reclama a tots els governs que encara no hagin entregat els seus plans actualitzats sobre com aconseguir aquest objectiu a fer-ho abans de l’any que ve. També demana que cada cinc anys els governs entreguin un pla detallat sobre les seves emissions previstes per a la següent dècada.

La petició, llançada amb un llenguatge bastant contundent per a aquest tipus de text, sembla que ha generat ampolles a la taula de negociació. De fet, segons constata un altre dels documents tècnics publicats fa unes hores, alguns governs impugnen aquesta decisió i demanen reobrir el debat abans de tancar l’acord. Als passadissos de Glasgow, els rumors apunten que l’Aràbia Saudita està entre els governs que més està pressionant per canviar aquesta part del redactat. El text final necessita sumar el consens de les 197 parts abans de ser aprovat de manera definitiva. Així que, en vigílies del tancament, tot apunta que el debat serà intens.

Segons reflecteix aquest últim esborrany, després de dues setmanes de debat, els països sí que han aconseguit tancar un acord per a la creació d’un organisme extern per monitoritzar el desplegament de les polítiques climàtiques. Aquest nou programa, liderat per les Nacions Unides, presentarà informes anuals sobre l’evolució dels nivells d’emissions de cada país. El primer balanç es publicarà l’any que ve, durant la següent edició de la Cimera del Clima, que tindrà lloc a Egipte. Tot i que sembli una qüestió purament diplomàtica, l’objectiu real d’aquest programa no és cap més que evitar que els països facin trampes i declarin que estan contaminant menys del que realment fan. Així que, almenys això, sí que suposa una bona notícia.

Fons per al sud global

Un altre dels punts crítics que haurà de prendre forma en les pròximes hores té a veure amb els fons que fa més d’una dècada els països rics van prometre entregar als estats en via de desenvolupament per fer front a l’avenç de la crisi climàtica. L’últim esborrany del text crida a «mobilitzar» tots els recursos possibles per consolidar els 100.000 milions de dòlars anuals per al 2025. En aquests dies, diversos governs i entitats financeres han promès augmentar la seva aportació a aquests fons. Tot i que encara no està clar quan i com es farà.

El text també reclama doblar l’aportació col·lectiva dels països rics als fons d’adaptació climàtica. Aquest increment del finançament, destaca el document, s’hauria de consolidar en els pròxims quatre anys. L’esborrany també destaca la necessitat de reforçar les eines per remeiar les «pèrdues i danys» que la crisi climàtica està causant a les zones més pobres del planeta.

Recta final de les negociacions

És així com el text final de la Cimera del Clima va agafant forma a contrarellotge en una ciutat, Glasgow, que aquest divendres s’ha despertat especialment freda i plujosa. En aquesta recta final de les negociacions una paraula, una coma o la forma verbal d’un verb (passat, present o futur) podria canviar-ho tot. Segons mostra aquest últim esborrany del debat, en alguns punts el llenguatge es matisa. En d’altres es reforça. Per ara tot apunta que, en aquest tram final del debat, el principal objectiu és polir detalls tècnics. No s’esperen grans canvis, ni grans anuncis. Tot i que qui sap, tot pot passar a Glasgow.

La presidència de la COP26 ha promès que l’acord final s’anunciarà aquest divendres a la tarda, a partir de les sis. Però donat que encara queden diversos serrells per cobrir, són molts els que apunten que el debat es podria estendre fins al cap de setmana. De moment, tot apunta que l’opció més probable és la segona.