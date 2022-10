Aprincipis de setembre, després de tres mesos d’estiu sota una extenuant sequera i temperatures extremes, l’Estació Biològica de Doñana-CSIC va encendre totes les alarmes: el Parc Nacional i Reserva de la Biosfera s’asseca.

Al comunicat que va córrer com la pólvora per tots els mitjans de comunicació, els investigadors adjuntaven una fotografia terrorífica. La llacuna de Santa Olalla, l’última làmina d’aigua permanent que quedava a Doñana, apareixia completament seca.

«Aquests dies ha quedat reduïda a un petit toll al centre, on ja no van les aus aquàtiques», alertava el comunicat. És la tercera vegada que passa des que es van començar a fer registres a la dècada dels setanta. Les vegades anteriors van ser el 1983 i el 1995.

Per tant, aquesta imatge no fa sinó il·lustrar un procés que ve de fa temps i que amenaça d’accelerar-se, a causa de l’escalfament global i d’una mala gestió pública de l’aigua.

«A Doñana fa aproximadament deu anys que veiem com plou per sota de la mitjana», lamenta Javier Bustamante, vicedirector de l’Estació Biològica de Doñana.

A això s’hi afegeix la sobreexplotació per l’agricultura intensiva i les extraccions per a consum humà de l’aqüífer del qual es nodreix el sistema de llacunes i maresmes del parc nacional, la qual cosa ha contribuït al fet que s’assequin completament.

«S’extreu molta més aigua de l’aqüífer del que es recarrega. A més, en el cas concret d’aquestes llacunes hi influeixen molt les extraccions que es fan des de Matalascañas», continua Bustamante en al·lusió al pròxim complex turístic. «Cada vegada hi ha menys aigua i no s’acaben de regular els seus usos. Caldria fer una planificació més a llarg termini per evitar que això passi», afegeix.

Si no es fa, adverteix l’investigador, les llacunes permanents de Doñana passaran a convertir-se en temporals, i posaran fi al refugi de nombroses espècies protegides i amenaçades, com el linx ibèric o l’àguila imperial ibèrica.

De la mateixa manera, també és la llar de les aus migratòries, que hi tenen una zona de descans clau en les rutes que uneixen Europa i Àfrica. Tot això està en joc per la falta d’aigua, cada vegada més i més escassa. «Al final es convertiran en llacunes temporals, llacunes que s’inunden quan plou molt o a l’hivern, i s’acaben assecant a l’estiu. Això suposa que hi ha espècies que necessiten aigua permanentment i que desapareixeran», incideix Javier Bustamante. «Les espècies que es poden moure, com les aus, es desplaçaran a altres zones. En alguns casos, efectivament, Doñana pot deixar de ser refugi per a aus migratòries».

D’entrada, aquesta sequera a la llacuna de Santa Olalla ja ha impactat de ple en les poblacions d’anguila que hi vivien juntament amb altres invertebrats aquàtics. Els responsables de l’Estació Biològica esperen que es torni a recolonitzar quan la llacuna es torni a inundar, però les poblacions que hi habitaven fins ara han desaparegut.

Una altra espècie afectada és la libèl·lula, molt comuna als maresmes de Doñana i que ha disminuït considerablement la seva presència en aquest espai natural.

Per contra, l’escassetat d’aigua està provocant la colonització d’altres espècies, cosa que pot generar una alteració en l’ecosistema natural. «S’està accelerant la seva dinàmica natural i fins i tot Santa Olalla s’està començant a colonitzar amb els tamarius, que van germinant, i suposo que, si no s’inunden periòdicament, aniran avançant i fent-se arbres grans, com passa en altres llacunes», assenyala Teresa Gill, responsable d’Aigua a World Wildlife Fund (WWF) , en al·lusió a aquesta espècie d’arbre autòcton que es propaga massa. «És el típic arbre icona de Doñana on dormen les aus, però és veritat que, un cop aquests arbres colonitzen l’aiguamoll, canvien la làmina de l’aigua i les comunitats vegetals de plantes aquàtiques que poden viure en aquests entorns, algunes de protegides a escala europea».

Aquesta colonització ha tingut lloc, segons explica Teresa Gil, perquè aquests arbres, encara que poden viure entollats o semientollats, no poden estar coberts d’aigua en els primers estadis de creixement. La seva excessiva propagació pot acabar sent un problema greu per al conjunt de tot l’ecosistema.

Menys aus

Una altra dada. El 83% de les aus aquàtiques reproductores, tant migratòries com nidificadores, han reduït la seva població al parc nacional entre el 2004 iel 2021. És una xifra recollida per l’Estació Biològica i que destaca Carlos Davila, responsable de l’Oficina Tècnica de SEO BirdLife a Doñana.

«Que el maresme de Doñana estigui sec i que hagi estat així durant aquests últims anys, genera que la potencialitat de Doñana per acollir biodiversitat estigui decreixent», assenyala el biòleg de SEO. «Doñana perd aquesta potencialitat que tenia com a hotspot, una parada tradicional en la ruta migratòria entre Europa i Àfrica», alerta.

Aquesta importància com a zona de descans en els fluxos migratoris de les aus es deu al fet que és (o era) de les poques zones on queda aigua disponible durant la temporada estival.

Quant a la hivernada, això és, la presència d’aus que provenen del nord i centre d’Europa i que passen l’hivern a Doñana, Lavila recalca que entre el 2021 i el 2022 s’han registrat «les pitjors dades dels últims 20 anys», amb xifres molt baixes d’oques i de diferents espècies d’anàtids, entre d’altres. «És una cosa normal, perquè està associat al fet que el maresme està completament sec. Aquesta sequera associada, aquesta sobreexplotació i la mala gestió de les aigües superficials provoquen aquesta situació. És la tempesta perfecta», afegeix.

A més, la mala situació que arrossega Doñana des de fa anys afecta directament les espècies en greu risc d’extinció que acudeixen a aquest ric ecosistema per niar i tractar de recuperar l’espècie.

És el cas de la malvasia capblanca (o ànec capblanc), que l’any passat, per primera vegada, no es va reproduir al parc nacional. La fotja banyuda ja fa tres anys que no hi cria i el morell xocolater no s’ha reproduït en aquest entorn des del 2000 fins a l’actualitat, excepte una vegada, el 2018.

«La situació és que estem perdent l’últim refugi per a espècies greument amenaçades; el xarxet marbrenc, que és un ànec globalment amenaçat, es reprodueix d’una manera molt escassa i fora del parc nacional», subratlla el responsable de l’Oficina Tècnica de SEO BirdLife a Doñana. «El parc nacional està perdent les característiques que l’han fet tan important per acollir diversitat, especialment per a les aus aquàtiques, encara que no només aquestes. Quan es dona una situació d’aquestes característiques, es veu deteriorat tot l’ecosistema i moltes aus que no són aquàtiques (rapinyaires, passeriformes…) també ho pateixen».

«Probablement l’any que ve les dades encara seran més alarmants perquè en tot l’estiu no hi ha hagut aigua, ara mateix no n’hi ha, i com no comenci a ploure, no sabem què faran les aus», vaticina Teresa Gil, de WWF. Totes les alarmes estan enceses: un dels refugis més importants d’Europa està en perill.

Què es pot fer per salvar el parc nacional

Si en alguna cosa coincideixen tots els experts respecte al Parc Nacional de Doñana i Reserva de la Biosfera és que necessita que s’hi actuï urgentment per pal·liar els «estralls» que la sequera i la mala gestió de l’aigua provoca en l’ecosistema, tant per a les espècies que hi viuen de manera permanent com per a les que només hi estan de pas.

«Hi ha coses que no podem arreglar, com és l’escalfament global, que s’incrementi la temperatura i disminueixin les precipitacions, i el cicle d’inundacions i sequera del maresme faci que el període d’inundació sigui més curt. Però sí que cal canviar de model, no podem continuar creient que podem legalitzar pous il·legals, fer concessions a nous regadius... perquè, senzillament, d’aigua no n’hi ha, i el que hem de fer és prendre les mesures pertinents per no llençar-ne, que hi hagi un cabal ecològic, i perquè Doñana sigui sostenible amb els models de desenvolupament del seu entorn», denuncia Carlos Lavila, membre de SEO BirdLife.

«Nosaltres volem que tant el Ministeri com la Junta es posin d’acord i adoptin un pla d’acció com el marc d’acció prioritària per al mar Menor i que facin un pla integrat d’actuacions que prevegi com recuperar les necessitats hídriques que requereix Doñana per garantir que hi ha l’aigua necessària perquè aquests hàbitats siguin resilients» davant de la sequera i el canvi climàtic, opina Teresa Gil, de WWF.

Per la seva banda, el director de l’Estació Biològica, Eloy Revilla, ja demanava en el comunicat de principis de mes que «s’accelerin les mesures per eliminar les captacions d’aigües subterrànies de Matalascañas, i que, mentrestant, s’imposin restriccions a l’ús de l’aigua a la urbanització, almenys en anys en què les llacunes es troben en situacions tan extremes com aquest». Revilla insistia que «no pot ser que, mentre es continua regant la gespa a Matalascañas, les llacunes de Doñana s’assequin completament».