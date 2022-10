Sobreviure a l’espai exterior, ser immune al càncer, no necessitar aigua per viure, congelar-se durant mesos i ressuscitar, regenerar tot el cos a partir de la cua, ser immune al pas del temps, rejovenir i renéixer, canviar de gènere… Són alguns dels superpoders dels quals gaudeixen algunes espècies animals. Diverses d’aquestes característiques fa dècades que són estudiades pels científics per aplicar-les a l’ésser humà. Els secrets de l’eterna joventut i la vida eterna podrien trobar-se en aquests deu animals, els més sorprenents i sorprenents del món.

Tardígrad

També anomenat petit os d’aigua, sobreviu fins i tot a l’espai i a elevadíssims nivells de radiació, i suporta temperatures d’entre –200 °C i 148,9 °C. És fins i tot possible que estigui habitant la Lluna: diversos exemplars viatjaven en una sonda espacial israeliana que es va accidentar en un satèl·lit el 2019. Aquest animal de menys d’un mil·límetre de llarg pot tornar a la vida dècades després d’haver estat deshidratat. Quan s’asseca, retreu el cap i les vuit potes que té, s’arruga formant una bola, expulsa gairebé tota l’aigua del cos, el seu metabolisme s’alenteix al 0,01% i entra en un estat d’animació suspesa semblança a la mort.

Farumfer

És pràcticament insensible al dolor i immune al càncer. Pot viure fins a 30 anys –deu vegades més que els rosegadors de la seva grandària– i mai beu aigua. Cada colònia té el seu propi dialecte. I els farumers (Heterocephalus glaber) criats en una nova colònia, diferent de la del seu naixement, aprenen el nou dialecte. La reina –tenen molt en comú amb els insectes– és la responsable de la reproducció de la colònia, i preserva el dialecte. Dins de la seva colònia, treballen en harmonia, viuen en comunitats molt unides i altament cooperatives. Cadascun coneix el seu rang i les tasques que ha de fer. Però són molt agressius amb els farumers forasters.

Medusa immortal

Biològicament, pot viure eternament en absència de depredadors o malalties. És l’únic animal conegut que pot revertir completament el seu estat fins a la immaduresa sexual. Si un exemplar d’aquesta espècie es fa una ferida greu, cau malalt, se sent amenaçat o té molta gana, es transforma de nou en un pòlip i reneix. És capaç de reconstruir les seves cèl·lules i fer-les retrocedir a la seva fase més primerenca en tot just tres dies. I des del seu nou estat de pòlip torna a desenvolupar-se i a reproduir-se. Els científics han aconseguit demostrar que el subjecte renascut, genèticament parlant, és el mateix que aquell del qual procedeix.

Peix pulmonat africà

És un autèntic fòssil vivent, ja que constitueix un graó evolutiu entre els peixos i els amfibis. Pot sobreviure amb nivells molt baixos d’oxigen, per la qual cosa el seu sistema branquial és molt reduït. A canvi, posseeix dos pulmons sense bronquis. Quan s’assequen els tolls i llacs on habita, fa un forat al fang d’entre 30 i 50 centímetres de profunditat, es doblega sobre si mateix, segrega una mucosa espessa que el protegeix de la deshidratació i segella l’entrada amb argila, i deixa 2 o 3 petits forats per permetre la ventilació. És capaç de sobreviure així durant mesos, reduint al mínim el seu metabolisme.

Weta

Aquest insecte es congela durant mesos i després ressuscita. Pot afrontar cicles repetits de congelació i descongelació sense experimentar efectes secundaris. Aguanta que el 80% del seu cos passi a aquest estat. Ho fa per sobreviure a grans canvis de temperatura, gràcies a una proteïna que evita que se li cristal·litzi la sang. A l’hivern, entra en criptobiosi (suspensió dels processos metabòlics) i aconsegueix un estat de suspensió animada, similar a la mort. De fet, durant la seva etapa de criònica es fa el mort (cames esteses, arpes exposades i mandíbula oberta) per evitar ser menjat pels depredadors.

Axolot

Aquesta salamandra aquàtica és capaç de regenerar-se el cos i mantenir-se jove tota la seva vida. Es pot regenerar la cua, les extremitats, la medul·la espinal, part del cervell, el cor, la mandíbula inferior i altres òrgans. Els investigadors continuen investigant com ho fa per aplicar-ho en humans. A diferència d’altres salamandres, que se sotmeten a metamorfosi, l’axolot mai supera l’etapa larvària: manté l’aleta dorsal en forma de capgròs, les brànquies externes plomoses i els peus palmats. Encara que conserven les brànquies, els axolots adults també tenen pulmons funcionals i poden respirar a través de la pell.

Peix pallasso

Encara que tots els peixos pallasso neixen sent mascles, són hermafrodites, i alguns es converteixen en femelles. Quan mor una femella alfa, la seva parella experimenta canvis neuronals que condueixen a la transformació dels seus testicles en ovaris. Aquest fet contribueix al fet que l’espècie sobrevisqui, gràcies a la formació d’una nova parella reproductora sense moure’s de la seva anemone, que els proporciona refugi i amb la qual mantenen una relació simbiòtica. Cada família està formada per dos o més individus amb una jerarquia social basada en la mida. Només els dos més grans són madurs i monògams, i la dominant és la femella.

Tortuga gegant

Les tortugues, en realitat, no moren de velles. Podrien viure eternament si no fos per les malalties, els depredadors… i l’ésser humà. Però aquests tres factors provoquen que la seva vida mitjana se situï en uns 80 anys. Jonathan, una tortuga gegant de Seychelles que viu a l’illa Santa Helena, té 190 anys. La longevitat de les tortugues té a veure amb el seu lent metabolisme, el seu temperament tranquil, la seva capacitat per estar mesos sense menjar ni beure, la seva resistent cuirassa i el fet que els seus òrgans no envelleixen amb el pas del temps: un pulmó o un ronyó d’una tortuga centenària no es distingeixen dels d’una adolescent.

Planària torva

Es pot regenerar els òrgans perduts després de l’atac d’un depredador o després de l’aparellament. Encara que quedi dividit en dos trossos, els dos es desenvoluparan i en sorgiran dues planàries diferents. A més, no té sistema respiratori ni circulatori, no té ulls (té dues petites taques oculars que utilitza a la manera de fotoreceptors per a veure) i és hermafrodita. Encara més: té la boca a la meitat de l’estómac i es pot reproduir tant de manera sexual com asexual. Durant la reproducció asexual la cua es desprèn de la resta del cos i es regeneren les parts perdudes. L’altra part recupera en uns quants dies la cua.

Rata cangur

És nocturna, i com que té la pell impermeable, pràcticament no té pèrdua de líquids, així que no necessita aigua de l’exterior per sobreviure. De fet, en fabrica amb el seu alè. En intercanviar l’aire de sortida, humit, i d’entrada, baixa la temperatura a la laringe i a les regions més fredes del nas es condensa aigua produïda químicament en forma de gotes que assimila pel cos. També extreu líquid de llavors i plantes, que emmagatzema a les glàndules sudorípares dels peus. Té unes bosses a la part exterior de les galtes on guarda llavors de les quals s’alimenta quan no troba menjar.

Altres espècies singulars

Hi ha molts més animals sorprenents que podrien incorporar-se a aquesta llista. Per exemple, el cavallet marí, perquè són els mascles els que es queden prenyats i pareixen: porten uns 2.000 nadons a l’estómac (uns 2.000 cada vegada) entre 10 i 25 dies i, al final, donen a llum. O la formiga Cataglyphis bicolor, capaç de resistir temperatures superiors als 60 °C al desert del Sàhara.

També s’hi podria incloure l’escarabat vermell d’escorça plana, que produeix proteïnes anticongelants per suportar el fred, o la granota de la fusta, capaç de resistir fins a –18 °C perquè es protegeix les cèl·lules amb glucosa (crioprotecció). També hi ha prop de 500 espècies de peixos capaços de canviar de gènere; balenes bicentenàries; peixos que són masses informes gelatinoses; escarabats que poden moure pesos 1.000 vegades superiors al seu; taurons amb 4.000 dents; i un grapat d’espècies capaces de reconèixer-se davant un mirall, això és amb consciència de si mateixos.