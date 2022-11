Troballa sorprenent sota els gels de l'Antàrtida. El continent gelat oculta sota la seva superfície un riu de 460 quilòmetres de longitud, més llarg que el britànic Tàmesi i gairebé tant com el Duero, segons revela un estudi que s’acaba de publicar a la revista Nature Geoscience. Aquesta troballa podria confirmar la progressiva fosa que pateix l’Antàrtida, en zones que encara no es coneixien.

«Quan vam descobrir per primera vegada llacs sota el gel antàrtic fa un parell de dècades, vam pensar que estaven aïllats els uns dels altres», va comentar Martin Siegert, glaciòleg de l’Institut Grantham a l’Imperial College de Londres i coautor del nou estudi.

«Ara estem començant a comprendre que hi ha sistemes complets allà a baix, interconnectats per vastes xarxes fluvials, tal com podrien estar si no hi hagués milers de metres de gel a sobre seu».

Aquest riu sota la capa de gel antàrtica ha sigut documentat per primera vegada per investigadors de l’Imperial College London i altres institucions internacionals i podria estar accelerant la pèrdua de gel a mesura que el clima s’escalfa. I és que el riu afecta significativament el flux i la fosa del gel al continent.

«Podríem estar subestimant enormement la rapidesa amb què es fondrà el sistema si no tenim en compte la influència d’aquests sistemes fluvials», va dir la investigadora principal, Christine Dow, de la Universitat de Waterloo al seu estudi publicat a la revista ‘Nature’.

Pot elevar el nivell del mar 4,3 metres

Els investigadors responsables del descobriment van utilitzar una combinació de sondejos de radars aerotransportats capaços de veure a través del gel, a més de models de flux d’aigua. Es va examinar una vasta àrea que va incloure gel de les capes de gel de l’est i l’oest a l’Antàrtida, amb aigua que s’escorre cap al mar de Weddell, ja a l’oceà Antàrtic.

«La regió en què es basa aquest estudi té prou gel per elevar el nivell del mar en l’àmbit mundial 4,3 metres si es fongués per complet», comenta Siegert. «La quantitat d’aquest gel que es fon, i la rapidesa amb què ho fa, està relacionada amb el fet que la base del gel sigui tan relliscosa. El sistema fluvial acabat de descobrir podria influir fortament en aquest procés».

Aquest estudi demostra que la base gelada de l’Antàrtida s’està fonent prou perquè es formin rius. No és una bona notícia, ja que aquests canals d’aigua dolça a alta pressió poden, al seu torn, accelerar el procés de fosa del gel a mesura que la base de la glacera es torna menys estable.

El sistema fluvial s’assenta sota quatre masses de gel que flueixen lentament: Institute Ice Stream, Mӧller Ice Stream, Support Force Glacier i Foundation Ice Stream / Academy Glacier, que són vulnerables a la inestabilitat si les seves fronteres es retiren cap a l’interior.

El gel fracturat més prim es pot fondre més ràpidament a causa de la fricció del gel que es va ‘molent’ al llarg de la roca, fet que portaria més aigua al sistema fluvial sota el gel i acceleraria encara més la fosa de la plataforma de gel.

El fet que no s’hagi descobert durant tant temps mostra que sabem molt poc sobre el continent, apunten els experts.

El sistema fluvial podria afectar la manera en què el canvi climàtic afecta la regió i haurà de tenir-se en compte en futurs models i prediccions. Tots aquests factors poden conduir a bucles de retroalimentació en els quals la fosa addicional crea taxes de pèrdua de gel encara més ràpides. L’equip busca ara recopilar més dades sobre tots aquests mecanismes a partir d’enquestes per aplicar els seus models a altres regions i proporcionar una millor comprensió de com una Antàrtida canviant podria canviar el planeta.

«Només sabent per què s’està perdent gel podem fer models i prediccions de com reaccionarà el gel en el futur sota un escalfament global més gran, i quant podria augmentar això els nivells globals del mar», conclouen.

Estudi de referència: https://www.nature.com/articles/s41561-022-01059-1