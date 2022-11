El trànsit de Madrid emet tanta contaminació com els camps de carbó russos de Ialevski, la refineria índia de Kochi o la siderúrgica argentina Ternium. En aquest sentit, la petjada ecològica dels vehicles que circulen per les carreteres madrilenyes és comparable a la d’algunes indústries més contaminants del planeta. Així ho assenyala el mapa més exhaustiu elaborat fins a la data dels principals focus de pol·lució del món, publicat per la plataforma ‘Climate Trace’ en l’equador de la primera setmana de la cimera del clima de Sharm al-Sheikh.

La iniciativa, liderada per una plataforma de científics i oenagés ambientalistes, presenta un detallat recompte de la contaminació emesa en gairebé 80.000 punts del món i, per primera vegada, ofereix una anàlisi independent d’aquestes dades. Amb les sorpreses que això comporta. Una de les dades que crida més l'atenció, de fet, té a veure amb les emissions derivades de la indústria del petroli i el gas. La primera anàlisi independent d’aquestes fonts, elaborada en gran part a partir de dades satel·litàries, mostra unes xifres que tripliquen el còmput declarat pels productors de combustibles fòssils. La base de dades inclou des de les emissions generades pel transport, fins a les relacionades amb la producció d’energia, l’agricultura i la indústria en diferents regions del món. Les dades d’Espanya també permeten assenyalar els principals focus de contaminació del país. Focus de contaminació a Espanya En el cas d’Espanya, segons reflecteixen les dades recollides en aquesta plataforma, el focus d’emissions més important del país és la planta siderúrgica d’ArcelorMittal d’Avilés (Astúries). La infraestructura encapçala la llista de focus de pol·lució espanyols amb una mitjana anual d’emissions de 4,16 milions de tones de diòxid de carboni i se situa entre els mil focus de contaminació més importants del món. Les carreteres de Madrid destaquen com el segon focus de contaminació més significatiu d’Espanya, des d’on s’emeten prop de 3,76 milions de tonelades de CO₂ anuals. El tercer gran epicentre de pol·lució espanyol és l’aeroport Aldolfo Suárez-Barajas de Madrid, amb un total de 3,05 tonelades d’emissions l’any. Aquesta infraestructura també destaca com el cinquè aeroport amb més emissions de tot Europa, després dels seus homòlegs de Frankfurt, Amsterdam, Londres i París-Charles de Gaulle. La llista de focus de contaminació espanyola prossegueix amb les refineries de Repsol de Cartagena i Bilbao, així com les refineries de CEPSA de La Rábida (Huelva) i Gibraltar. Aquestes quatre petrolieres sumen, en total, uns 9,64 milions de tones de diòxid de carboni anuals: tres vegades més del que emet un país com Letònia en un any. A Catalunya, els dos grans focus de contaminació són la refineria de Repsol de Tarragona i l’aeroport Josep Tarradellas del Prat de Llobregat. El recompte els atribueix una mitjana d’1,86 i 1,05 milions de tones de diòxid de carboni anuals respectivament. A l’àrea metropolitana de Barcelona també destaquen com grans pols d’emissions de gasos amb efecte hivernacle les cimenteres de Sant Feliu de Llobregat, la de Sant Vicenç del Horts i la de Montcada i Reixac. Més enllà d’aquestes grans infraestructures, al mapa de pol·lució catalana també destaquen les carreteres. El trànsit al voltant de Barcelona suma unes 2,17 milions de tones de CO₂ anuals. Aquesta xifra és pràcticament la mateixa que es registra a la cimentera tailandesa de Na Phra, a la fàbrica d’alumini xinesa de Huolinghe o a les carreteres russes de Sant Petesburg. Rànquing de països més contaminants Les dades recollides per la plataforma ‘Climate Trace’ també permeten elaborar un mapa dels països més contaminants del globus. La llista dels països més emissors del planeta està encapçalada per la Xina, els Estats Units, l’Índia, Rússia i el Brasil. Aquestes superpotències, per si soles, ja sumen més de la meitat dels gasos amb efecte hivernacle emesos en l’actualitat. En aquest rànquing, Espanya se situa al lloc número 33. En el recompte general, les emissions espanyoles suposen un 0,55% del total global. El balanç d’emissions espanyoles és el següent. Espanya emet una mitjana de 330 milions de diòxid de carboni l’any. El sector del transport concentra el 30,68% de les emissions. La producció d’energia, el 15,98%. La manufactura, un 15,84%. I l’agricultura, un 12,04%. Aquests quatre sectors, per si sols, sumen més del 70% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle d’Espanya.