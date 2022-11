El discurs del president dels Estats Units, Joe Biden, era un dels més esperats de la cimera del clima de Sharm al-Sheikh. Sobretot després de l’espinós llegat del seu antecessor, Donald Trump, en matèria climàtica. Biden ha encarat la controvèrsia, ha «demanat perdó» per les decisions de Trump i ha anunciat més fons per fer front a la crisi climàtica en diferents regions del món. Entre les mesures més importants destaca la creació d’un fons de 150 milions de dòlars per a plans d’adaptació climàtica a l’Àfrica, una nova iniciativa per reduir les emissions de metà als Estats Units i un compromís addicional per col·laborar amb la transició energètica d’Egipte.

Aquesta bateria d’anuncis es produeix al final de la primera setmana de la cimera del clima de Sharm al-Sheikh. Es tracta del segon gran anunci dels Estats Units en aquesta trobada diplomàtica. Dimecres, l’ambaixador climàtic nord-americà John Kerry va anunciar un pla per traslladar a les grans empreses la responsabilitat de finançar els plans de transició energètica dels països. La iniciativa suggereix crear un mecanisme perquè les multinacionals comprin crèdits de carboni als països en vies de desenvolupament. Aquesta eina, àmpliament criticada entre experts i oenagés ambientalistes, pretén convertir-se en una eina que permeti a les companyies «compensar» les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle i, paral·lelament, aconseguir una «injecció extra de diners» perquè els països pobres puguin finançar els seus projectes de transició energètica. «És un mal acord per als països en desenvolupament. En lloc de disposar de fons públics per utilitzar estratègicament, aquesta iniciativa ofereix finançament impredictible que varia segons el mercat», denuncia Navroz Dubash, una de les coordinadores de l’últim informe del Panell Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC).