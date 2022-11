Fa un any, reunits a Glasgow, un centenar de països es van comprometre a reduir un 30% les seves emissions de metà: un dels gasos amb efecte hivernacle que està impulsant un escalfament global sense precedents que, al seu torn, està accelerant l’avenç de la crisi climàtica. Ara, des de la cimera de Sharm al-Sheikh, Nacions Unides llança el primer sistema global públic dissenyat per supervisar el progrés d’aquest compromís i monitoritzar les emissions de metà a l’atmosfera gairebé en temps real.

La iniciativa, presentada aquest divendres en l’arrencada del dia dedicat a la descarbonització, s’ha batejat com a Sistema d’Alerta i Resposta de Metà (MARS, per les seves sigles en anglès). Segons expliquen els impulsors d’aquest programa, l’objectiu és, d’una banda, mantenir un registre exhaustiu de les emissions d’aquest potent gas amb efecte hivernacle i, de l’altra, alertar governs i empreses quan estan sobrepassant els llindars d’emissions permesos. Mai abans s’havia desenvolupat una eina pública d’aquest tipus.

«L’informe sobre la bretxa d’emissions va mostrar que, fins i tot abans d’aquesta cimera, el món està molt lluny dels esforços necessaris per limitar l’escalfament global», ha declarat Inger Andersen, directora del programa mediambiental de les Nacions Unides. «Reduir les emissions de metà pot marcar una gran diferència, ja que aquest gas surt de l’atmosfera molt més ràpid que el diòxid de carboni», ha afegit Andersen durant la presentació d’aquesta iniciativa.

L’enlairament d’aquesta nova eina ha sigut finançat per la Comissió Europea, el govern dels Estats Units, així com entitats com el Global Methane Hub i el Bezos Earth Fund. «Reduir les emissions de metà és l’oportunitat més ràpida que tenim per minimitzar l’escalfament global i limitar l’augment de les temperatures a 1,5 graus», ha destacat l’ambaixador climàtic nord-americà, <strong>John Kerry</strong>, en relació amb el llançament d’aquest programa.

Dades satel·litàries

L’eina per monitoritzar les emissions globals de metà es basarà principalment en dades satel·litàries. Aquesta plataforma proporcionarà una radiografia global de les emissions pràcticament en temps real i, al seu torn, permetrà identificar amb exactitud des de les columnes de metà que s’estan emetent fins als punts calents d’aquest gas. D’aquesta manera, segons expliquen els responsables d’aquesta iniciativa, es podrà rastrejar la font exacta de les emissions amb un marge d’entre 45 i 75 dies des de la primera detecció.

En cas de detectar un excés d’emissions, Nacions Unides notificarà als governs o empreses responsables d’aquest fenomen perquè, arribat el cas, puguin prendre les mesures pertinents. També oferirà un «servei tècnic o d’assessorament» per avançar en les tasques de mitigació. De moment, aquest mecanisme només servirà per monitoritzar la presència d’aquest gas i alertar d’eventuals excessos. No es preveu cap mecanisme sancionador relacionat amb aquest procés.