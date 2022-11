La Unió Europea i Egipte segellen una «aliança estratègica» per importar hidrogen verd: un combustible generat a partir d’energies renovables baixes en emissions. Segons han anunciat aquest dimecres diversos portaveus d’aquesta iniciativa des de la cimera del clima de Sharm al-Sheikh, aquest nou acord se centrarà a millorar les infraestructures per a la producció del també conegut com a ‘hidrogen renovable’, així com les eines per transportar-lo a llargues distàncies i el marc legal per comercialitzar-lo. Europa es compromet a finançar aquest procés i Egipte, per la seva banda, aspira a convertir-se en un ‘hub’ per a la producció d’aquest combustible verd.

El vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha definit aquesta nova aliança com un punt d’inflexió per a la transició energètica europea. «Necessitem descarbonitzar l’economia europea sense desindustrialitzar-la. Per això mateix creiem que l’hidrogen verd ens pot ajudar a aconseguir aquest repte», ha afirmat durant la presentació d’aquest nou pacte. Segons el portaveu europeu d’aquesta iniciativa, el gran repte a partir d’ara serà aconseguir que la producció d’hidrogen verd estigui a l’altura de la demanda internacional. Per això, tal com ha defensat durant la presentació d’aquest dimecres, ara mateix estem en un moment clau per invertir en infraestructures.

L’anunci d’aquest pacte no és del tot una sorpresa. Fa una setmana, en l’arrencada de la trobada de Sharm al-Sheikh, Europa i Egipte ja van esbossar alguna cosa sobre aquest acord, però no ha sigut fins avui que l’aliança s’ha format de manera oficial. La iniciativa aspira a accelerar la producció de l’hidrogen verd i a millorar tota la infraestructura necessària per importar-lo cap als països europeus.