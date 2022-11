Després d’una altra nit de negociacions a contrarellotge, Sharm al-Sheikh es disposa a ajornar fins a l’any que ve la creació d’un fons per fer front a les pèrdues i danys que la crisi climàtica està provocant en el sud global. Segons l’últim esborrany publicat aquest dissabte, la creació d’aquest nou mecanisme econòmic per ajudar les víctimes dels estralls climàtics arrenca amb la creació d’un comitè, però no es definirà fins a la cimera de l’any que ve. En la trobada a Dubai (COP28). Encara no s’ha pres la decisió definitiva. L’últim esbós de l’acord, publicat aquest migdia, assenyala que la decisió final està encara pendent de les últimes negociacions.

El document publicat aquest dissabte esbossa la següent proposta. El nou fons estaria obert a tots els països en vies de desenvolupament. Tots els estats desenvolupats haurien de recolzar econòmicament la causa. Encara no està gaire clar quins països entrarien en cada categoria però, almenys sobre el paper, sembla que les definicions xoquen amb les propostes plantejades fins ara. Europa, per exemple, ha suggerit crear un fons avalat per tots els grans emissors del món (inclosa la Xina) i que estigui especialment enfocat als països «més vulnerables» a la crisi climàtica. Sharm al-Sheikh esbossa tres propostes per finançar els estralls climàtics La proposta recollida en aquest últim esborrany també preveu la creació d’un comitè de transició compost per 10 membres de països desenvolupats i 13 de països en vies de desenvolupament (entre els quals s’inclouran representants de l’Àfrica, Àsia, Sud-amèrica, les illes en via de desenvolupament i països subdesenvolupats). El treball d’aquest grup serà avançar en les negociacions sobre l’estructura i el funcionament d’aquest mecanisme econòmic i presentar una proposta concreta en la cimera de Dubai.