Sharm al-Sheikh s’encamina cap a una altra nit de negociacions a contra rellotge. La cimera del clima egípcia havia de segellar el seu acord final divendres. No ho va aconseguir. Dissabte, quan molts creien que era l’esprint final del debat, van sorgir les divergències. La Unió Europea, per exemple, va amenaçar d’abandonar la taula de negociacions si el pacte no recollia un compromís clar per reduir encara més les retallades d’emissions i aconseguir així el famós objectiu dels 1,5 graus. La proposta va acabar sumant el suport d’una àmplia coalició de països i va tornar a obrir el debat sobre la declaració final de la cimera.

Els últims esborranys dels pactes de Sharm al-Sheikh apunten al següent panorama. D’una banda, tot indica que la cimera egípcia hauria aconseguit arrencar la promesa de crear un nou fons per fer front a les pèrdues i danys que la crisi climàtica està provocant al sud global. Segons recull l’últim esborrany dels acords, aquest mecanisme econòmic arrencaria ara amb la creació d’un comitè però no es definirà fins a la cimera de l’any que ve. A la trobada de Dubai (COP28). El debat sobre aquest punt sembla estar bastant tancat, tot i que no es descarta una modificació d’última hora sobre algunes de les definicions clau d’aquesta iniciativa (com qui seran els beneficiaris d’aquesta iniciativa i qui haurà d’aportar els fons).

El text llança una crida fins ara inèdita i demana «reformar el sistema financer» per aconseguir així la col·laboració dels grans bancs i entitats financeres en la creació d’aquests fons. En aquest cas, es demana la col·laboració del Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional en la creació d’aquests fons. Aquesta última petició apareix just al costat d’un paràgraf en què es repeteix, una vegada més, la preocupació i el retret per no haver arribat a la meta dels 100.000 milions de dòlars anuals que els països desenvolupats van prometre entregar al sud global per fer front als desastres climàtics.

Objectiu 1,5 graus

L’altre punt que en aquests moments marca l’esprint final de la cimera del clima són els plans de reducció d’emissions. Aquest dissabte, un nombrós grup de països va pressionar en bloc perquè l’acord final inclogui la necessitat de reforçar les polítiques de reducció d’emissions (i alinear-les amb l’objectiu dels 1,5 graus), arribar al pic d’emissions el 2025 i comprometre’s amb la finalitat (o almenys la reducció substancial) del petroli, el carbó i el gas. El debat es va traslladar a una última reunió tècnica. La trobada va arrencar a mitja tarda i es va allargar fins ben entrada la nit. A la sortida del debat, diversos ministres van afirmar que hi ha temes que encara requereixen treballar-hi.

En aquests moments, segons l’últim esborrany publicat per la presidència egípcia de la cimera, l’acord de Sharm al-Sheikh reflecteix de manera difusa les línies vermelles sobre mitigació. El document, per exemple, recull una menció a l’últim informe del Panel Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) sobre la necessitat de retallar un 43% les emissions de gasos d’efecte hivernacle per al 2030, però no detalla cap mesura addicional per aconseguir-ho. Demana, això sí, als països que presentin nous plans de retallades a la cimera de Dubai (que és, a grans trets, el mateix encàrrec que Glasgow va deixar per a Sharm al-Sheikh).

També repeteix el mateix discurs de la cimera escocesa sobre la necessitat de «reduir gradualment» l’ús del carbó i deixar enrere els «subsidis ineficients» als combustibles fòssils. De moment, no s’inclou cap menció directa sobre la necessitat d’eliminar (o reduir dràsticament) les explotacions de petroli, gas i carbó al món. Sembla que són diversos els països que enfoquen la recta final de les negociacions a reforçar el missatge sobre el final dels combustibles fòssils.

Negociacions de matinada

Dissabte a les 11 de la nit, als passadissos de Sharm al-Sheikh es respira incertesa. Encara no està clar si l’última reunió d’alt nivell ha aconseguit desencallar algun d’aquests embolics. Tampoc està clar fins a quin punt el text final està obert a reflectir el debat de les últimes hores. En teoria, després de l’esprint final d’aquest dissabte, la presidència de la cimera hauria de publicar els documents definitius que se sotmetran a l’aprovació final. A partir d’aquí, es convocarà un plenari en què cada país prendrà la paraula per mostrar les seves impressions sobre l’acord.

Els més optimistes afirmen que Sharm al-Sheikh podria segellar el seu pacte aquesta matinada. D’altres, en canvi, apunten que el plenari final s’ajornarà fins a diumenge al matí. No està clar quan s’acabarà exactament la cimera egípcia però, per una qüestió logística, tot apunta que estem, ara sí, en l’esprint final.