La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona està formada per 13 espais naturals d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural que inclouen més de 100.000 hectàrees dins la província de Barcelona. La gestió de la Xarxa garanteix l’equilibri territorial i ambiental als 100 municipis del seu àmbit geogràfic, que representen el 22% del territori i el 70% de la població de Catalunya.

Seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ODS), la Diputació de Barcelona planifica i gestiona els espais naturals i agraris mitjançant plans especials, elaborats amb la participació de tots els agents implicats; protegeix els valors naturals, agrícoles, forestals, culturals i paisatgístics apostant per un equilibri entre la preservació dels parcs i el desenvolupament econòmic de la població; i fomenta l’ús públic del patrimoni cultural i natural i l’educació ambiental.

La Xarxa de Parcs Naturals, a més, posa a l’abast de la ciutadania centres d’informació i documentació; itineraris senyalitzats i rutes guiades; museus i exposicions temporals; equipaments pedagògics i culturals; albergs i allotjaments rurals; àrees d’esplai i d’acampada; publicacions i audiovisuals; a banda de cursos, tallers i estades ambientals. Tot plegat per gaudir, conèixer i respectar el medi natural.

A més, s’ha habilitat un servei de Bus Parc per poder accedir al Parc Natural del Montseny i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que et permet arribar-hi amb transport públic integrat, els dissabtes, els diumenges i els festius de tot l’any (excepte Nadal i Cap d’Any).

Preservar l'entorn de l'Espai Natural dels Cingles de Bertí

La Diputació de Barcelona aposta pel territori i per la conservació del patrimoni i dels espais naturals de la província. És per això que l’any 2017 va comprar Sant Miquel del Fai i la finca de 70,4 hectàrees que l’envolta per valor d’1,3 milions d’euros, i ha invertit 2,6 milions més per a la recuperació i posada al dia de les instal·lacions. La finca s’emmarca dins l’Espai Natural dels Cingles de Bertí. La finalitat és garantir la preservació d’aquest espai tan emblemàtic i que la ciutadania en pugui gaudir. L’obertura de les instal·lacions està supeditada a la finalització de les obres.

Si vols més informació, entra al web parcs.diba.cat de la Diputació de Barcelona o descarrega’t les apps “Parcs Naturals DIBA” i “Itineraris DIBA”.

I recorda, Parcs naturals sí, però amb civisme!