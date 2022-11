Barcelona acaba de registrar el novembre més càlid de la seva història. Segons apunten els registres històrics de l’Observatori Fabra, les pàgines del qual són testimoni de com ha canviat el clima a la ciutat l’últim segle, les temperatures registrades l’últim mes són les més altes mai observades en un mes de novembre des d’almenys l’any 1914. Els termòmetres barcelonins han marcat una mitjana de 15,2 graus centígrads, cosa que suposa fins a tres graus per sobre respecte als valors habituals per a aquesta època de l’any. Es tracta del setè mes consecutiu en què es registren temperatures més altes del que és normal.

L’altra efemèride que deixa el novembre reflecteix la preocupant escassetat de pluges. Aquest últim mes només han caigut uns 7,6 litres per metre quadrat. Això suposa només un 13% respecte als valors normals per al mes de novembre. Des de principis d’any, només s’han recollit 274 mm de precipitacions. Fins ara, segons apunta el meteoròleg Alfons Puertas, l’any més sec de la història de Barcelona va ser el 2021 amb només 376 mm acumulats. «Si al desembre no plou més de 52.9 mm estarem per segon any consecutiu davant l’any més sec», destaca el portaveu de l’Observatori Fabra.

Les xifres d’aquest any han aconseguit polvoritzar rècords establerts fa només uns anys. Fins ara, l’any més càlid de la història de Barcelona havia sigut el 2020. I el més sec, el 2021. A falta d’un mes perquè acabi l’any, tot apunta que aquest 2022 podria acabar com un dels més calorosos i més secs mai registrats a la ciutat. L’avanç de la crisi climàtica està accelerant l’arribada de registres de temperatures cada vegada més alts i de pluges cada vegada més escassos i irregulars.

Registres insòlits

El novembre va arrencar amb una postal insòlita. El dia de Tots Sants, els termòmetres de la ciutat van marcar temperatures pròximes als 25 graus. Per aquestes dates, el normal era tenir temperatures de 15 graus. Aquest any, en aquesta assenyalada data, ni tan sols en el moment més fred del dia el mercuri va baixar dels 16 graus. Només calia veure que un dia que normalment es viu amb jaquetes, bufandes i roba de tardor, aquest any van ser molts els que van apostar per anar a la platja per aguantar aquesta estranya calor tardoral.

El mes de novembre acaba aquest dimecres amb temperatures més pròpies per a un mes tardoral. Però, segons puntualitza la meteoròloga Mar Gómez en una entrevista amb aquest diari, «aquesta setmana ha sigut la primera en molts mesos en la qual tenim registres normals per a l’època de l’any». Tot apunta que l’arribada del fred podria revertir-se en tan sols uns dies ja que, segons apunten els pronòstics, el desembre arrencaria amb una nova pujada dels termòmetres.