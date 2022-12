El setembre, Espanya va tancar l’any hidrològic amb un 25% de precipitacions menys que la mitjana habitual, segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Amb aquests registres, el país va signar aquest mes el tercer any més sec de la seva història, només darrere del 2005 i el 2012.

A més, els espanyols van viure tres onades de calor i es va constatar, una vegada més, com s’apuntala la tendència de l’estació estival a allargar-se en detriment de la tardor i la primavera.

Aquesta situació no és, ni molt menys, conjuntural, ja que, com assenyalava l’Aemet en el seu balanç postestiu, la temperatura mitjana a Espanya ha augmentat al voltant d’1,4 °C des dels anys 50 del segle XX, un període en què les precipitacions han disminuït el 12%. Són dades que reflecteixen els efectes de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a Espanya.

Aquesta progressiva alteració de les precipitacions i les temperatures, així com els ritmes habituals de les estacions, ha trastocat greument el sector del qual depèn un dels pilars bàsics per a la supervivència humana: la seguretat alimentària.

Els agricultors es veuen obligats a bregar amb èpoques de sequeres, inundacions, temperatures anòmales, canvis estacionals, floracions prematures, augment de plagues… un cúmul de factors l’arrel comuna dels quals és el canvi climàtic.

L’escenari de la pujada de 2 °C

El cost d’aquestes penúries ja és tangible per al camp espanyol, que està perdent cada any el 6% del valor de la seva producció agrícola, en total, entorn de 550 milions d’euros, a causa dels estralls de l’escalfament del planeta. Així ho explica l’informe «Comença el compte enrere. Impactes del canvi climàtic en l’agricultura espanyola», elaborat per la Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders (COAG).

Aquest informe planteja, a més, les conseqüències que experimentaria el camp en un hipotètic escenari en què la temperatura mitjana del país augmentés 2 °C fins al 2050.

En aquest cas, la «factura climàtica» suposaria una reducció del 20% de la superfície de vinya d’alta qualitat a Espanya, un 15% el rendiment en blat al centre i sud peninsular i fins a un 80% la superfície apta per al cultiu de l’olivera a Andalusia en varietats de secà com l’hojiblanca i la mançanenca.

Això és així perquè el desequilibri climàtic generaria un augment de la freqüència i la intensitat de pedres o pluges intenses, cosa que accelera l’erosió del sòl. Així mateix, les altes temperatures podrien accelerar els temps del cultiu i obligar a fer collites primerenques, malgrat que hi haig menys desenvolupament dels fruits. Tant és així que un excessiu estrès hídric podria desencadenar una disminució del contingut en àcid oleic i les aromes pròpies de l’oli, i d’altra banda, augmentaria l’amargor de l’oliva, que també veuria reduït la seva grandària.

En última instància, podria incrementar l’àrea de distribució de la mosca de l’olivera, així com d’algunes subespècies de Xylella fastidiosa, plaga que afecta 595 espècies de vegetals. «Adoptar accions avui de manera urgent amb l’objectiu de mantenir l’escalfament per sota dels 1,5 °C és més eficient i menys costós. La prevenció del canvi climàtic, per tant, no només ens ajudarà a protegir la nostra agricultura i economia, sinó que també farà que un etern estiu no assequi la nostra gastronomia, tradicions, cultura i identitat», adverteix el secretari general de l’entitat agrària COAG a Espanya, Miguel Padilla.

També les vinyes estan exposades a l’efecte de l’escalfament global. A Castella-la Manxa, les varietats que més es podrien veure afectades pel canvi climàtic són les més primerenques, com a ull de llebre o chardonnay, que veurien reduïda la superfície òptima per a vins de qualitat en un 50%, segons l’informe de COAG.

Un 30% menys al món

Al conjunt del planeta, la caiguda en el rendiment de les collites podria retallar fins a un 30% la producció agrícola mundial, tal com alerta un altre estudi divulgat aquestes setmanes, titulat «Emergència climàtica, producció d’aliments i Comerç Just», presentat per la Coordinadora Estatal de Comerç Just amb motiu de la Cimera del Clima, la COP27, recentment celebrada a Egipte.

Aquesta pèrdua podria arribar al 80% en el cas del blat de moro, el blat o els pèsols, entre altres cultius, a la zona d’Àfrica meridional. A més, la superfície de terreny dedicada a la producció del cafè es podria veure retallada en un 50%. L’agricultura mundial sap que més aviat que tard haurà d’adaptar-se als canvis provocats per la crisi climàtica, especialment els petits productors.

Aquest canvi serà complex i, sobretot, costós; per això, els representants de més de 350 milions de productors i agricultors a petita escala van aprofitar la COP27 per llançar un crit d’auxili en una carta dirigida als líders mundials.

«Els productors en les nostres xarxes alimenten milions de persones i donen suport a centenars de milers d’ocupacions, però han arribat a un punt crític», va exposar la presidenta de la Federació d’Agricultors d’Àfrica de l’Est, Elisabeth Nsimadala, en aquesta missiva.

« Els líders han d’escoltar els agricultors i posar el seu pes polític i financer per promoure el canvi cap a una producció d’aliments més diversa, sostenible i consolidada, en particular en agricultura, pesca, silvicultura i pasturatge agroecològics», va afegir Estrella Penunia, secretària general de l’Associació d’Agricultors Asiàtics per al Desenvolupament Rural Sostenible.

I és que, si la situació ja és greu ara, més inquietant és el futur immediat.