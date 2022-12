Una quinzena de personalitats catalanes –entre les quals s’inclouen científics, economistes, comunicadors, activistes i altres professionals de reconegut prestigi– llancen un manifest per impulsar la transició energètica a Catalunya. La iniciativa reclama emprendre de manera immediata una «transició energètica a gran escala» en la qual, d’una banda, s’acceleri el desplegament dels grans projectes d’energies netes i, d’una altra, es deixi enrere l’ús dels combustibles fòssils. «Catalunya és a la cua d’Europa i d’Espanya en sobirania energètica i energies renovables», denuncien els impulsors d’aquesta declaració en una carta oberta publicada aquest dilluns.

«La magnitud de la crisi climàtica és massa gran com per restringir el desplegament de les energies renovables en teulades i terrenys marginals», assenyala la declaració publicada aquest dilluns, que debuta amb la firma de científics com Kike Ballesteros, Pep Canadell i Maria Carme Llasat, economistes com Mònica Roca i Aparici, Mar Reguant i Aniol Esteban, comunicadors com Pere Renom, Evelyn Segura i Jordi Vilardell i activistes com María Serra i Martí Pardo. «Tenim el deure d’accelerar la transició cap a una societat lliure de carboni i alimentar l’esperança cap a la capacitat col·lectiva de combatre la crisi climàtica», expliquen.