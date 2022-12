El Mundial de futbol de Qatar va prometre ser la primera competició esportiva d’aquest tipus amb una empremta ecològica neutra. Segons van anunciar el país amfitrió i la FIFA, l’organització de l’esdeveniment es comprometia, d’una banda, a desplegar un paquet inèdit de mesures de sostenibilitat i, per l’altra, a minimitzar (i compensar) les emissions de diòxid de carboni relacionades amb la logística del Mundial. ¿Què hi ha de cert en aquesta promesa? ¿S’ha complert? Els càlculs més optimistes apunten que l’empremta d’aquest esdeveniment podria ser tan gran com la d’alguns països. Les anàlisis més exhaustives apunten que el de Qatar podria acabar sent el mundial més contaminant de la història.

Una anàlisi del portal ‘Tradingpedia’, per exemple, calcula que per finançar l’organització d’aquesta competició s’han hagut d’extreure 3.000 milions de barrils de petroli. La crema d’aquests combustibles fòssils es traduirà en l’emissió de 928 megatones addicionals de diòxid de carboni. Aquesta xifra, segons apunta aquest informe, és comparable amb les emissions de tot el món durant 10 dies. O a l’empremta ecològica de tot el sector de l’aviació durant tot un any.