Una companyia holandesa d’investigació, especialitzada en energies renovables, denominada ‘The Archimedes’ ha dissenyat LIAM F1 UWT. Es tracta d’una nova generació de turbines eòliques per a ús domèstic que produeix molta més energia que les actuals i amb prou feines generen soroll. És, sens dubte, una nova evolució dins del món de les energies renovables i, en concret, dels aerogeneradors.

El primer que crida l’atenció és el seu reduït impacte visual. De fet, està creat per instal·lar-se a les teulades dels edificis. Per això, les seves dimensions són modestes, amb un diàmetre d’1,5 metres i un pes que no arriba als 100 quilos. Genera una mitjana de 1.500 quilowatts per hora d’energia a l’any amb una velocitat de vent de 5 m/s.

El disseny es basa en un rotor que captura l’energia cinètica del vent per convertir-la en energia mecànica. A causa de la seva forma de cargol, la Liam apuntarà sempre de manera automàtica a la posició òptima del vent, igual com fa un banderí, i per això tindrà un rendiment màxim.

Segons explica l’empresa, els fulls del rotor es fabriquen a partir de fulls plans, i així produeixen poc soroll (s’ha mesurat una eficiència del 52%, amb un pic màxim del 59%. Però malgrat la fricció dels coixinets i l’obstrucció del seu marc, aquest rotor pot extreure el 88% de l’energia del vent.

Amb aquest tipus de turbines eòliques es pot assolir una producció anual d’entre 300 i 2.500 quilowatts, més o menys la meitat de l’energia que consumeix una casa mitjana, depenent, per descomptat, de la velocitat del vent i l’altura a què estigui col·locada.

Combinada amb panells solars, una llar pot cobrir totes les seves necessitats energètiques, especialment combinada amb nous sistemes d’emmagatzematge d’energia que podrien arribar aviat al mercat.

L’enginyer Richard Ruijtenbeek, de The Arquímedes, explica que «quan hi ha vent s’utilitza l’energia produïda per la turbina i quan hi ha sol s’utilitzen les cèl·lules solars per produir l’energia».

