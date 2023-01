Cada vegada es fa servir més l’expressió «Apocalipsi dels insectes» per referir-se al seu massiu declivi...

Fa dècades que els experts en conservació van fixar la seva atenció en els insectes, però només recentment el problema ha calat en l’opinió pública. Ja no veiem les vores de camins plens de papallones o de borinots i cada vegada acudeixen menys insectes als fanals del nostre poble. Es diu que el 75% de les espècies d’insectes d’Europa poden estar literalment en perill. Ja fa moltes dècades que contaminem amb pesticides, amb contaminació lumínica i afectem els nostres ecosistemes de diverses formes. A tot aquest conjunt d’agressions, que encara no hem solucionat, s’hi suma una força major, d’enormes proporcions, que és el canvi climàtic.

Especialment preocupant és la situació dels pol·linitzadors, per la seva afecció a l’agricultura i l’economia. Es pot revertir la situació?

Els pol·linitzadors tenen un impacte directe en la nostra agricultura, ja que són un vector necessari perquè es produeixi la reproducció de moltes de les plantes útils i conseqüentment tenen una enorme importància econòmica. Però és un error pensar que és possible revertir la situació ocupant-se simplement dels pol·linitzadors útils per a l’agricultura, perquè constitueixen una xarxa complexíssima de relacions en la naturalesa que a penes hem començat a entendre. Per exemple, la desaparició d’un pol·linitzador nocturn especialitzat en una única flor pot produir una cascada de reaccions en altres pol·linitzadors que deixin una planta diürna sense pol·linització.

Encara que els experts incideixen molt en la importància d’aquests petits animals per a la biodiversitat, el mercat és ple de productes per eliminar-los.

Sí, clar, això és inevitable. Els insectes són presents en multitud de relacions ecològiques, tant en els ecosistemes terrestres com en els ecosistemes d’aigües dolces. Són grans intermediaris, essencials en les cadenes tròfiques. La immensa majoria dels insectes o són innocus o fins i tot compleixen funcions de gran valor, com és el cas dels pol·linitzadors o els descomponedors, que reciclen milions de tones de matèria orgànica cada any. Excepte en ambients extrems, la seva presència és universal. Els éssers humans hem envaït la major part dels ecosistemes, hem afavorit unes plantes davant d’altres (en diem cultius), i uns animals davant d’uns altres (en diem bestiar o fins animals de companyia). Si hi ha més d’un milió d’espècies d’insectes, no podem pretendre que cap d’elles entri en conflicte d’interessos amb la nostra espècie, és un problema estadístic. En realitat, només una mínima proporció afecta negativament l’ésser humà. Però l’ésser humà és un animal extremadament capaç i implacable. Intentar competir o compartir hàbitat amb l’ésser humà és una aposta extremadament arriscada. Hem desenvolupat multitud d’estratègies per desfer-nos dels nostres competidors i aquestes estratègies no són en absolut netes ni especialitzades, afecten moltes espècies independentment de si són éssers perjudicials o no per a nosaltres.

Suposo que els entomòlegs assisteixen amb molta preocupació a l’efecte del canvi climàtic.

Sens dubte. A principis dels anys 1990 ja existia un clar interès per la conservació dels insectes, però la comunitat científica no recollia el canvi climàtic com una amenaça seriosa, tampoc detectava un declivi generalitzat. El problema de la conservació es restringia a espècies i hàbitats prioritaris. Avui dia va creixent el consens sobre el descens de les poblacions d’insectes: les evidències són clares. Podem debatre sobre l’abast del problema, les seves derivades o sobre la contribució dels diferents aspectes que abans hem esmentat, però no podem negar que hi ha un problema. La conservació dels insectes és ja un problema tan greu com el de qualsevol altre grup animal.