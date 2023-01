Des de l'1 de gener ja s’han detectat mosquits tigre i mosquits comuns a Barcelona. Als Països Baixos fins i tot s’han vist poblacions de mosquits capaços d’estar actius tot l’hivern. Aquestes dades inèdites, segons ha explicat aquest dilluns l’ecòleg del CSIC i del CREAF Frederic Bartomeus, mostren fins a quin punt l’avanç del canvi climàtic està desplaçant la temporada de mosquits a Europa.

L’ecòleg, expert en invasions biològiques i processos migratoris, ha advertit sobre aquest fenomen en una entrevista a l’emissora RAC-1. «Les tardors tardanes i els principis d’hivern càlids provoquen temperatures que són les òptimes per als mosquits. Hi podria haver un desplaçament de l’activitat del mosquit a la tardor i principis de l’hivern i no tant en ple estiu, com era habitual fins ara», ha vaticinat l’expert.

25 graus

«Les temperatures òptimes per a la reproducció dels mosquits i per a les picades són al voltant dels 25 graus. Per això, els estius molt càlids o amb grans onades de calor tampoc són bons per als mosquits», ha explicat l’expert. Aquests registres, fins ara típics de la primavera i l’estiu, ja s’estan donant a l’hivern.

Bartomeus ha informat que «a 1 de gener, els ciutadans ens han reportat casos de mosquits tigre a Barcelona i també de mosquits comuns» i ha admès que «a poc a poc anem veient adaptacions (a les altes temperatures i al canvi climàtic)».

«Als Països Baixos ja s’han vist poblacions de mosquit comú capaces de mantenir-se actives tot l’hivern. Cada vegada les poblacions són més atrevides i es continuen reproduint. Això són adaptacions biològiques», ha conclòs l’expert.