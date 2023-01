El mar Mediterrani continua amb temperatures molt elevades, malgrat el descens iniciat amb l’entrada de l’hivern. El novembre ja va ser anòmal, amb les temperatures més altes que s'han registrat en aquest mes des del 1982 i un escalfament acumulat que gairebé va arribar als 1,6ºC de mitjana a tota la conca mediterrània. Una dada «molt preocupant», que s’ha repetit al desembre, tal com coincideixen a dir els investigadors.

Les conclusions de l’últim butlletí del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) aboquen a escenaris d’esdeveniments extrems si el mar no arriba a refredar-se prou ara, en els mesos més gèlids de l’any. Francisco Pastor Guzmán, del Departament de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants del CEAM, assenyala que, tot i que «no necessàriament ha de repetir-se un any tan extraordinari com l’anterior, el manteniment de temperatures tan altes, atmosfèriques i marines, és preocupant».

Pastor sap bé de què parla, ja que des de 1998 està especialitzat en la modelització numèrica d’episodis de precipitacions intenses al País Valencià i el paper que la temperatura superficial del mar juga en el seu desenvolupament o intensificació. «Cal continuar vigilant», incideix. Per això el grup de Meteorologia i Climatologia del CEAM revisa i actualitza periòdicament la tendència de la temperatura superficial de la conca mediterrània com a indicador del canvi climàtic.

Samira Khodayar Pardo, directora del Grup de Meteorologia i Climatologia del CEAM, remarca que els càlculs que estan realitzant dins del projecte d’investigació Imagina-Promete donen anomalies positives molt altes des de maig. «Les dades demostren que al desembre han augmentat de nou, amb entre 18 i 19 graus, dos per sobre de la mitjana [dels últims quaranta anys]», assenyala. «Les previsions es van complint i el mar no crec que torni a les temperatures anteriors», incideix.

«Cada vegada més ràpid»

Khodayar insisteix que hi haurà variacions però l'escalfament és progressiu i «cada vegada més ràpid», amb una «clara acceleració en les últimes dècades». La meitat oriental del golf de València i el mar Balear van registrar les aigües més càlides al setembre, situació que es va repetir a l'octubre i al novembre. La part oriental i l'Adriàtic van arribar a arribar a valors superiors a 3r C per sobre de la mitjana climàtica. Una cosa que ve a corroborar que aquesta zona «és especialment vulnerable als efectes de l'escalfament global».

«Des del punt de vista climàtic, el mar Mediterrani i les seves interaccions amb l’atmosfera juguen un paper fonamental en les seves condicions ambientals», apunten des del CEAM. «És crucial estudiar el seu comportament en el passat i monitorar la seva situació actual per entendre els possibles escenaris futurs a la regió», recalquen, en al·lusió a fenòmens extrems com temporals i onades de calor. La temperatura superficial marina va estar aquest estiu per sobre dels 27 graus centígrads durant 43 dies consecutius. Gairebé el doble d’anteriors registres, on el màxim s’havia situat en 26 dies seguits. Una prova més de l’anomenada «tropicalització» del Mediterrani.

L’any més càlid en un segle i mig

No existeixen precedents d'un desembre tan càlid com el del 2022 als observatoris valencians en un segle i mig. Així ho certificava aquest dilluns l'Agència Estatal de Meteorologia del País Valencià (Aemet). L'últim mes de l'any ha tancat amb una temperatura mitjana gairebé 2,9 graus superior a la de la climatologia de referència. «Ha sigut extremadament càlid i pluviomètricament normal», incidien des de l'Aemet. S'han superat així els registres del 2015, 2019 i 2021, que eren de rècord. Els valors més alts es van registrar els dies de Nit de Nadal i Nadal a Xàtiva, amb 26,5 graus, Pego, amb 25,9; Carcaixent, amb 25,3; i València i Novelda, amb 25,2 graus. El ponent ha tornat a elevar les temperatures per sobre dels vint graus en l'arrencada de gener, un dels mesos històricament més freds de l'any juntament amb febrer. Diumenge, de fet, les fortes ratxes que bufaven des de l'oest i sud-oest van deixar fins a 120 km/h en localitats com el Toro, 116 km/a Bunyol i 106 km/hora a Aiora. Ahir dilluns, la màxima es va registrar a la Pobla de Benifassà-Fredes, a Castelló, amb 76 km/h segons informava el 112 Comunitat Valenciana. El fort onatge va mantenir el litoral en avís groc durant tot el dia, amb els termòmetres disparats fins als 24 graus. L'últim mes ha tancat amb gairebé 3 graus per sobre dels valors de referència segons l'Aemet.