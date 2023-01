Mai havia fet tanta calor com ara a Grenlàndia. En els últims vint anys, els termòmetres de l’extrem nord del planeta han registrat temperatures més altes que en l’últim mil·lenni. Segons alerta un estudi publicat aquest mateix dimecres a la revista científica ‘Nature’, l’escalfament global s’està accelerant a un ritme alarmant en aquesta regió del globus. I si segueix així, el desglaç d’aquest ecosistema podria accelerar altres catastròfiques conseqüències de la crisi climàtica en altres zones del món, com, per exemple, un augment més gran del nivell del mar.

