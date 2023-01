Dues persones situades en llocs tan aparentment allunyats com una activista climàtica, Greta Thunberg, i el secretari general de l’ONU, António Guterres, han coincidit aquesta setmana a criticar sense matisos l’actuació de les grans petroleres, que continuen lluitant per augmentar la seva producció i, per tant, les seves emissions a l’atmosfera, posant així en risc el futur de la humanitat. La cimera mundial de Davos ha sigut l’escenari d’aquests missatges.

El secretari general de l’ONU, António Guterres, va acusar dimecres les grans empreses petroleres de propagar una «gran mentida» sobre el seu paper en l’escalfament climàtic, dies després de la publicació d’un estudi que va demostrar que el gegant nord-americà ExxonMobil tenia informes exactes, ja fa 40 anys, sobre el mal que la seva activitat estava causant a l’atmosfera i, malgrat això, no en va fer cap cas. «Alguns productors d’energies fòssils eren totalment conscients en els anys 70 que el seu producte estrella cremaria el planeta. Però, com va passar amb la indústria del tabac, van fer poc cas de la seva pròpia ciència. Alguns gegants petrolers van vendre una gran mentida», va afirmar el dirigent de l’ONU en el Fòrum Econòmic Mundial (WEF) a Davos. «Igual que la indústria tabaquera, els responsables han de retre comptes», va afegir, amb referència als 246.000 milions de dòlars que les empreses de tabac dels Estats Units van haver d’acceptar pagar el 1998 a 46 estats durant un període de 25 anys per cobrir les despeses per curar els fumadors. El cas d’ExxonMobil, que sabia el que passaria En la dècada dels 80, ExxonMobil disposava de pronòstics sobre l’escalfament global de gran precisió, fets pels seus propis científics, i que precisament es van acabar fent realitat unes dècades després, segons un estudi publicat la setmana passada a la prestigiosa revista Science. Però durant anys, l’empresa va sembrar dubtes sobre els coneixements científics al voltant del tema, va assenyalar la publicació. «Actualment, els productors de combustibles fòssils i qui els dona suport continuen lluitant per augmentar la producció, tot i saber que el seu model econòmic és incompatible amb la supervivència de la humanitat», va dir Guterres a Davos. «Aquesta bogeria sembla ciència-ficció, tot i que sabem que el col·lapse de l’ecosistema és un fet científic pur i dur», va insistir el responsable. Tenim a tocar el «desastre climàtic», va advertir. De manera més general, el secretari general de l’ONU va criticar els compromisos climàtics «dubtosos» o «foscos» de moltes empreses sobre el seu objectiu de zero emissions de carboni. Això «indueix a error els consumidors, els inversors i els reguladors amb falses informacions», va reiterar, en al·lusió a les campanyes de rentat d’imatge verda de les empreses. Greta Thunberg: Empreses i governs que «alimenten la destrucció» Greta Thunberg: Empreses i governs que «alimenten la destrucció»Mentrestant, l’activista sueca pel clima Greta Thunberg acusava dijous els assistents del Fòrum Econòmic Mundial de Davos d’«alimentar la destrucció del planeta», en un esdeveniment celebrat al marge del programa oficial. «Ara mateix som a Davos, on bàsicament hi ha la gent que més alimenta la destrucció del planeta», va assegurar. «Són persones que són al centre mateix de la crisi climàtica, les persones que inverteixen en combustibles fòssils, etc., i tanmateix, d’alguna manera, són les persones en qui sembla que confiem per resoldre els nostres problemes», va afegir. La sueca, de 20 anys, va participar en un debat juntament amb tres joves activistes més –l’equatoriana Helena Gualinga, la ugandesa Vanessa Nakate i l’alemanya Luisa Neubauer–, en un panel organitzat per la cadena CNBC en què també participava el director de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), Fatih Birol. «Sense una pressió pública massiva des de l’exterior, aquestes persones arribaran tan lluny com els sigui possible» Thunberg ha afirmat que el canvi haurà de venir de «baix cap a dalt». «Sense una pressió pública massiva des de l’exterior, aquestes persones arribaran tan lluny com els sigui possible, sempre que puguin sortir-se amb la seva», va afirmar, i «continuaran invertint en combustibles fòssils». Per la seva banda, el president de l’Agència Internacional de l’Energia va dir que el sector energètic s’ha de transformar o «no tindrem cap possibilitat d’arribar als nostres objectius climàtics». Les quatre destacades activistes climàtiques van instar des de Davos als directors executius de les empreses energètiques de combustibles fòssils que no obrin nous llocs d’extracció i deixin de bloquejar la transició a l’energia neta. «Deixin d’obrir immediatament qualsevol nou lloc d’extracció de petroli, gas o carbó, i deixin de bloquejar la transició d’energia neta que tots necessitem amb tanta urgència», van afirmar en una carta oberta. En el missatge, que han compartit en les xarxes socials i que l’endemà ja tenia més de 850.000 firmes, acusen les grans petroleres de saber «durant dècades que els combustibles fòssils causen un canvi climàtic catastròfic». També d’«enganyar el públic sobre la ciència climàtica i els riscos» i enganyar igualment «els polítics amb desinformació sembrant dubtes i provocant retards». Per tot això, demanen als executius al·ludits que posin fi a aquestes activitats per considerar que són «una violació directa» del dret humà «a un medi ambient net, saludable i sostenible, i el seu deure és també tenir cura dels drets dels pobles indígenes». I adverteixen: «Si no s’actua immediatament, tinguin en compte que els ciutadans de tot el món consideraran adoptar qualsevol acció legal per fer-los responsables. I continuarem protestant al carrer en gran nombre». ...... Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es