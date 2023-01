La contaminació atmosfèrica és la causa directa de nou milions de morts cada any arreu del món, segons han ressaltat aquest divendres els participants en la segona i última jornada de la I Trobada Internacional sobre Salut i Malalties Mediambientals, que se celebra des d’aquest dijous a Barcelona.

Els experts que han participat en la trobada, que s’ha celebrat a l’Hospital HM Nou Delfos de Barcelona, han advertit que l’exposició a la pol·lució durant el primer any de vida i la infància afecta diferents trets de la intel·ligència, el rendiment i la cognició. En el cas dels adults, afavoreix el desenvolupament de malalties com la MPOC, asma, al·lèrgies, tumors o alteracions en el sistema endocrí.

Morts per contaminació i canvi climàtic

Durant l’esdeveniment, s’han analitzat quines són les principals causes de mort de la població mundial i quines característiques té l’entorn en el qual es produeixen.

«Els resultats són significatius, ja que la contaminació atmosfèrica està provocant nou milions de morts a l’any al món, mentre que el canvi climàtic incideix directament en la defunció de 500.000 persones a l’any i, indirectament, en el de desenes de milions», ha explicat Fernando Valladares, director del grup d’Ecologia i Canvi Global al Museu Nacional de Ciències Naturals, que ha presentat la ponència titulada «¿De què morim?».

Més d’un centenar de professionals de diferents sectors s’han reunit per primera vegada amb l’objectiu de debatre sobre com els factors mediambientals poden estar influint en el desenvolupament de noves patologies o en l’increment en la incidència de trastorns ja coneguts.

En aquest sentit, els especialistes han estimat que els factors mediambientals poden ser la causa d’aproximadament el 35% del total de morts que es produeixen a l’any al món.

Segons Valladares, la contaminació atmosfèrica s’associa al desenvolupament de malalties respiratòries com la MPOC o l’asma, cardiovasculars com l’ictus, càncer cerebral, de pulmó o bufeta i problemes en el sistema endocrí (disrupcions metabòliques).

L’esperança de vida, ¿estancada?

Valladares ha remarcat que «històricament, l’esperança de vida s’ha anat allargant gràcies als avenços científics i de la medicina, però des de fa uns anys s’està observant que es troba estancada i diferents estudis apunten que la degradació del medi ambient va més ràpid que els progressos mèdics».

«D’aquesta manera, –ha afegit– per primera vegada en 150 anys, podria produir-se el fet que la generació de fills visqui menys anys que la dels seus pares».

«La societat és cada vegada més conscient de la relació existent entre medi ambient i salut», ha assegurat Juan Antonio Ortega, coordinador de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica (PEHSU) de l’Hospital Clínic Universitari Virgen de l’Arrixaca de Múrcia, que ha impartit la conferència «Òrbita PEHSU: El poder de la bona salut».

L’especialista, amb més de 20 anys d’experiència en pediatria i salut mediambiental, ha afegit que «ja no és estrany que els pares preguntin quins hàbits han de seguir per protegir els seus fills. Ara, el que fa falta és traslladar a la pràctica clínica el que ja se sap i serà necessari crear unitats específiques, molt escasses actualment a la sanitat espanyola. El nostre desafiament no és humanitzar la medicina, sinó renaturalitzar-la».

Després de la celebració d’aquesta I Trobada Internacional sobre Salut i Malalties Mediambientals, HM Hospitales s’ha adherit al projecte de Kosma Observatory, una entitat d’àmbit multidisciplinari creada el 2022 l’objectiu de la qual és promoure l’activitat assistencial, investigadora, formativa, divulgadora i innovadora en salut i malalties mediambientals.