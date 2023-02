Cada estiu, amb l’augment de les temperatures, les ciutats es converteixen en veritables formiguers de calor. I no només per les pujades dels termòmetres típiques d’aquella època de l’any. En els entorns urbans, l’acumulació de carreteres, asfalt i edificis provoquen que els termòmetres es disparin encara més. Segons revela un nou estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), les anomenades ‘illes de calor urbanes’ estarien relacionades amb almenys el 4% de les morts per calor que es produeixen durant els mesos d’estiu.

La investigació, publicada aquest mateix dimecres a la revista científica ‘The Lancet’, analitza les dades de mortalitat de més de 90 ciutats europees durant els mesos d’estiu. A partir d’allà, els científics responsables d’aquest estudi van dissenyar un model computacional per ‘simular’ l’impacte d’una illa de calor urbana. És a dir, fins a quin punt l’estructura de les metròpolis podia impulsar l’augment de les temperatures i, així fent, el nombre de morts per calor. Gràcies a això van veure que almenys el 4% de les morts relacionades amb l’increment estiuenc dels termòmetres eren atribuïbles al mateix disseny de les ciutats. Sobretot perquè, com assenyalen innombrables estudis, la calor actua com a disparador de malalties prèvies.

L’estudi també va posar a prova una possible solució per a aquest fenomen. Segons explica l’equip d’investigadors que ha liderat aquesta anàlisi, augmentar la superfície arbòria de les ciutats podria ajudar a reduir significativament l’augment de les temperatures a les ciutats. I d’aquesta manera també es podria evitar un terç de les morts per calor extrema a l’estiu. Els models indiquen que aquest efecte seria especialment beneficiós a les ciutats del sud i de l’est d’Europa, on durant els estius s’arriben a temperatures extremes. Espanya, per la seva situació geogràfica, seria un dels països més beneficiats per aquest tipus de mesures.

Les ciutats del futur

Les illes urbanes de calor no només afecten com, ara com ara, es viuen els estius a les grans ciutats com Barcelona, Madrid o Sevilla. Segons expliquen els experts, aquest fenomen serà cada vegada més rellevant amb l’avenç de la crisi climàtica. Sobretot si es té en compte que, tal com corroboren els registres, les ciutats s’estan convertint en veritables epicentres de calor extrema. «Les prediccions basades en les emissions actuals revelen que les malalties i morts relacionades amb la calor es convertiran en una càrrega més gran per als nostres serveis de salut en les pròximes dècades», afirma Tamara Iungman, investigadora d’ISGlobal i primera autora de l’estudi.

En aquest sentit, els experts tornen a insistir en la necessitat de redissenyar les grans ciutats per fer front a un futur d’extrems climàtics. «El nostre objectiu és informar els responsables de les administracions locals dels avantatges d’integrar zones verdes a tots els barris per promoure entorns urbans més sostenibles, resilients i saludables», explica Mark Nieuwenhuijsen, director de la Iniciativa de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut d’ISGlobal i un dels autors de l’acabat de publicar estudi.