L‘últim informe anual de l’Agència Internacional de l’Energia (IEA, en anglès) ha retornat l’optimisme sobre el futur climàtic del planeta. I és que les energies netes estan experimentant un auge totalment insospitat, en gran part per la guerra d’Ucraïna. L’augment en el desplegament de renovables previst per als pròxims cinc anys trenca ara tots els pronòstics que es feien fa tan sols un any.

La crisi energètica global impulsa una forta acceleració en les instal·lacions d’energia renovable, amb un creixement de la capacitat total a tot el món que gairebé es duplicarà en els pròxims cinc anys, i superarà el carbó com la major font de generació d’electricitat i ajudarà a mantenir viva la possibilitat de limitar l’escalfament global a 1,5°C, diu l’IEA en un nou informe.

Les preocupacions sobre la seguretat energètica causades per la invasió russa d’Ucraïna han portat als països a recórrer cada vegada més a les energies renovables, com la solar i l’eòlica, per reduir la dependència dels combustibles fòssils importats, els preus dels quals s’han disparat dràsticament.

S’espera que la capacitat mundial d’energia renovable augmenti en 2.400 gigawatts (GW) durant el període 2022-2027, una quantitat equivalent a la capacitat total d’energia de la Xina en l’actualitat, segons «Renewables 2022», l’última edició de l’informe anual de l’IEA sobre el sector.

Aquest augment massiu previst és un 30% més alt que la quantitat de creixement que es va pronosticar fa només un any, la qual cosa destaca la rapidesa amb què els governs han accelerat els seus esforços sobre les energies renovables. L’informe indica que les energies netes representaran més del 90% de la nova electricitat generada en el món durant els pròxims cinc anys, superant al carbó per a convertir-se en la major font d’electricitat mundial a principis de 2025.

«Les energies renovables ja s’estaven expandint ràpidament, però la crisi energètica global les ha portat a una nova fase extraordinària de creixement encara més ràpid, a mesura que els països busquen capitalitzar els seus beneficis de seguretat energètica. El món està preparat per incorporar tanta energia renovable en els pròxims cinc anys com ho va fer en els 20 anys anteriors», va dir el director executiu de l’IEA, Fatih Birol.

«Aquest és un clar exemple de com la crisi energètica actual pot ser un punt d’inflexió històric cap a un sistema energètic més net i segur. L’acceleració contínua de les energies renovables és fonamental per ajudar a mantenir la porta oberta per limitar l’escalfament global a 1,5 °C», va afegir Birol.

La guerra a Ucraïna és un moment decisiu per a les energies renovables a Europa, on els governs i les empreses busquen reemplaçar ràpidament el gas rus a través d’altres alternatives. Es preveu que la quantitat de capacitat d’energia renovable implantada a Europa en el període 2022-27 sigui el doble que en el període anterior de cinc anys, impulsada per una combinació de preocupacions de seguretat energètica i ambicions climàtiques.

Segons l’informe, encara es podria aconseguir un desplegament encara més ràpid de l’energia eòlica i solar fotovoltaica «si els estats membres de la UE implementessin ràpidament una sèrie de polítiques, incloses la simplificació i reducció dels terminis d’obtenció de permisos, la millora dels dissenys de les subhastes i la millora de la visibilitat dels calendaris de les subhastes, així com la millora dels plans d’incentius per a suport de sostre solar».

Més enllà d’Europa, la revisió a l’alça en el creixement de l’energia renovable per als pròxims cinc anys també està impulsada per la Xina, els Estats Units i l’Índia, que estan implementant polítiques i introduint reformes reguladores i de mercat més ràpidament del previst per combatre la crisi energètica.

Com a resultat del seu recent 14è Pla Quinquennal, s’espera que la Xina representi gairebé la meitat de les noves addicions de capacitat d’energia renovable global durant el període 2022-2027. Mentrestant, la Llei de Reducció de la Inflació dels EUA ha brindat nou suport a llarg termini per a l’expansió de les energies renovables en aquest país.

L’energia solar fotovoltaica a gran escala i l’energia eòlica terrestre són les opcions més barates per a la nova generació d’electricitat en una gran majoria de països del món. En concret, i segons l’EIA, la capacitat global d’energia solar fotovoltaica gairebé es triplicarà durant el període 2022-2027, superarà el carbó i es convertirà en la font més important de capacitat d’energia del món.

L’informe també pronostica una acceleració de les instal·lacions de panells solars a les teulades residencials i comercials, que ajuden els consumidors a reduir les factures d’energia. La capacitat eòlica mundial gairebé es duplicarà en aquest període, i els projectes en alta mar representen una cinquena part del creixement.

Juntes, l’energia eòlica i la solar representaran més del 90% de la capacitat d’energia renovable que s’implantarà en els pròxims cinc anys.

No només el sol i el vent guanyaran protagonisme. S’espera que la demanda mundial total de biocombustibles s’expandeixi en un 22% durant el període 2022-2027. Els Estats Units, el Canadà, el Brasil, Indonèsia i l’Índia representen el 80% de l’expansió global esperada en l’ús de biocombustibles, i els cinc països tenen polítiques integrals per donar suport al creixement.

Espanya assistirà a un augment de vertigen

Les previsions per al lustre 2023-2027 a Espanya són especialment favorables, segons l’informe de l’Agència Internacional de l’Energia, ja que la capacitat instal·lada d’electricitat renovable pràcticament duplicarà l’actual el 2027. Això serà possible per les condicions de mercat favorables, però també a les reformes impulsades des de l’Administració per agilitzar la concessió de permisos (a vegades, relaxant controls mediambientals). S’espera que per a d’aquí a cinc anys s’afegeixin 58 gigawatts d’energia solar fotovoltaica, eòlica terrestre i hidroelèctrica al país. El pronòstic que fa ara l’IEA supera en un 63% les previsions que feia l’any passat respecte a l’energia solar. L’agència assenyala que l’augment de la fotovoltaica a Espanya es produirà tant en l’autoconsum com als grans parcs industrials, que ja van tenir «un creixement més fort de l’esperat el 2021, la qual cosa va permetre sumar 4,7 gigawatts en fotovoltaica». Les empreses tindran, a més, més facilitats per implantar projectes després de l’aprovació del reial decret 06/2022, que «accelera el creixement de la capacitat renovable, en resposta a la guerra d’Ucraïna». Aquest decret «agilitza els permisos per a les plantes solars fotovoltaiques i eòliques, augmenta la capacitat de la xarxa per a nous projectes i proporciona claredat» als inversors. Les previsions per a Espanya són tan favorables que no es descarta un segon escenari, encara més optimista , que podria ser un 40% superior a l’escenari general. Això passaria si es compleixen dues condicions. La primera és que hi hagi més projectes tant a gran escala com d’autoconsum, estimulats per la baixada de costos d’inversió i uns preus de l’electricitat «sostinguts o més alts». La segona condició és «l’adjudicació de més capacitat a través de subhastes competitives».