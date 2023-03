Quins efectes tenen el Niño i la Niña en el clima del planeta?

Els esdeveniments del Niño s’associen a una temperatura anòmalament càlida de la superfície oceànica a l’est de l’oceà Pacífic, mentre que els de la Niña es relacionen amb anomalies fredes. Aquests canvis de temperatura modifiquen les taxes d’evaporació, cosa que pot afectar la circulació troposfèrica i la formació de núvols, així com els fluxos nets de calor cap a altres regions del món. ENOS és un factor que impulsa les connexions climàtiques, perquè afecta la ubicació i la intensitat del corrent del raig a latituds mitjanes. Aquest corrent, al seu torn, desencadena unes onades atmosfèriques que es propaguen a tots dos hemisferis. És aquest pont atmosfèric el que vincula les anomalies tèrmiques oceàniques al Pacífic amb canvis al clima amb efectes retardats en moltes regions tropicals i extratropicals del món. Aquests canvis es poden expressar en un augment o descens de les temperatures i en un increment de les pluges o de la sequera, per exemple.

Aquest cicle natural contribueix al canvi climàtic?

No, no ho fa de manera directa. No obstant això, quan passa la fase càlida del cicle, l’oceà allibera més escalfor a l’atmosfera, la qual cosa té capacitat per elevar les temperatures globals durant l’any en què passa. Per aquesta raó, és molt probable que el pròxim gran Niño coincideixi amb un nou rècord que faci que l’any es converteixi en el més càlid de la història.

Hi ha més d’un 50% de possibilitats que el Niño tingui lloc aquest estiu, com afectarà Espanya si això passa?

Un esdeveniment del Niño que adquireixi intensitat pot tenir efectes en les temperatures i les precipitacions a la península Ibèrica, encara que la Niña hagi tingut tradicionalment més impacte a la regió. Quan el Niño arribi al seu punt àlgid al Pacífic, probablement a l’hivern, podria portar més humitat a la part occidental i el centre d’Espanya.

Tenint en compte que el planeta ha estat sota la Niña els últims tres anys, què opina sobre el rècord de temperatura assolit el 2022?

Probablement és un senyal que el canvi climàtic s’accelera. Tenint en compte que la Niña refresca les temperatures mitjanes del planeta, però que al conjunt del planeta no s’ha pogut percebre durant els últims dos anys en què hem tingut aquest fenomen, el més probable és que s’estigui experimentant un augment més ràpid de la temperatura global per la crema de combustibles fòssils. És a dir, l’escalfament s’ha accelerat.