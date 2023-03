Els plàstics que acaben als oceans del món han augmentat en una quantitat «sense precedents» des del 2005 i gairebé podrien triplicar-se per al 2040 si no es prenen més mesures, segons una investigació publicada aquest dimecres.

S’estima que 171 bilions de partícules de plàstic flotaven als oceans el 2019, segons una investigació revisada per parells dirigida pel 5 Gyres Institute, una organització nord-americana que fa campanyes per reduir la contaminació plàstica.

La contaminació plàstica marina podria augmentar 2,6 vegades per al 2040 si no s’introdueixen polítiques globals legalment vinculants, segons prediu aquesta entitat.

L’estudi va analitzar les dades de contaminació plàstica a nivell de la superfície d’11.777 estacions oceàniques a sis grans regions marines que cobreixen el període de 1979 al 2019.

«Hem trobat una tendència alarmant de creixement exponencial de microplàstics a l’oceà global des de l’inici d’aquest mil·lenni», va dir Marcus Eriksen, cofundador de 5 Gyres Group en un comunicat.

Cal un tractat mundial

«Necessitem un tractat global fort i legalment vinculant de l’ONU sobre la contaminació plàstica que aturi el problema a la font», va afegir.

Els microplàstics són particularment perillosos per als oceans, ja que no només contaminen l’aigua, sinó que també malmeten els òrgans interns dels animals marins, que confonen el plàstic amb menjar. A més, a través de la cadena tròfica, els esmentats fragments acaben ingressant al cos humà.

Els experts van afegir que l’estudi demostra que s’ha subestimat el nivell de contaminació plàstica marina als oceans.

«Els números que aporta aquesta nova investigació són sorprenentment extraordinaris», va dir en declaracions a Reuters Paul Harvey, científic i expert en plàstics d’Environmental Science Solutions, una consultora australiana enfocada en la reducció de la contaminació.

Les Nacions Unides van iniciar al novembre les negociacions d’un acord mundial per abordar la contaminació per plàstics, amb l’objectiu de redactar un tractat legalment vinculant per a finals de l’any que ve.

L’organització Greenpeace va dir que, sense un tractat global fort, la producció de plàstic es podria duplicar en els pròxims 10 a 15 anys i triplicar-se per al 2050.

Diumenge es va acordar un tractat internacional separat per ajudar a protegir la biodiversitat en alta mar del món, si bé encara està pendent de ser ratificat pels estats signants.

