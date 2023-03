El negoci de l’<strong>aigua </strong>embotellada mou a l’any uns 252.100 milions d’euros, més del doble del que costaria donar accés a aigua potable a les persones que encara no en tenen, segons un informe de l’ONU que alerta que aquesta indústria es «beu» els recursos subterranis dels quals viuen molts pobles, principalment del sud.

L’estudi, elaborat per l’Institut d’Aigua, Medi Ambient i Salut de la Universitat de les Nacions Unides amb dades de 109 països, adverteix que entre el 2025 i el 2030, les vendes d’aigua envasada (que engloba aigua mineral, de brollador i tractada) ascendiran a 500.000 milions de dòlars, és a dir, que en pocs anys duplicaran les xifres actuals.

Mentre que als països del Nord Global aquest producte és «més un bé de luxe que una necessitat», ja que la majoria disposen d’aigua de qualitat, al Sud aquest mercat creix, fonamentalment, per la falta o absència d’un subministrament públic i fiable.

Desmuntant el mite: l’aigua envasada no és més segura

Malgrat les campanyes de la indústria per promoure el concepte de ‘puresa’ dels seus productes i desacreditar l’aigua de l’aixeta, en el seu rastreig pel món els autors de l’informe han identificat múltiples casos de contaminació inorgànica, orgànica i microbiològica de centenars de marques en països de totes les regions.

«Aquesta revisió constitueix una prova fefaent contra la percepció enganyosa que l’aigua embotellada és una font inqüestionablement segura i indica, clarament, que la qualitat es pot veure compromesa per l’origen de l’aigua o processos industrials que poden afectar la salut humana».

Tot i que reconeixen que també hi ha nombrosos exemples de mala qualitat de l’aigua en el subministrament públic domèstic, no es pot afirmar que l’embotellada és més «segura», insisteixen.

En general, critiquen, els productors d’aigua envasada han aconseguit evitar l’escrutini imposat per normes i reglaments als serveis públics d’aigua; i ara, més que mai, s’ha de reforçar la legislació que els regula, en especial respecte a la qualitat de l’aigua que venen.

Aigües subterrànies, en perill d’esgotament

Segons la mateixa font, l’extracció d’aigua per part de la indústria pot contribuir a l’esgotament dels recursos subterranis, sobretot als països del Sud Global, on no sempre es disposa d’aigua potable i en els quals aquest mercat presenta lucratives possibilitats d’expansió.

«L’absència o debilitat de polítiques de regulació de l’aigua en molts països del Sud Global, juntament amb el creixement del mercat de l’aigua embotellada en aquests, pot augmentar la pressió sobre els recursos hídrics locals, amb escassa o nul·la contribució a una aigua potable sostenible i fiable a llarg termini».

Així, segons la seva opinió, l’expansió de l’aigua embotellada va en contra seu o, almenys, alenteix l’avanç cap a la consecució de l’objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) en matèria de l’aigua, «i distrau l’atenció i els recursos dels sistemes públics de proveïment d’aigua».

L’expansió d’aquest mercat, afegeix l’informe, pot afectar negativament les inversions i el paper de l’Estat en el desenvolupament i millora de les infraestructures públiques de proveïment d’aigua a llarg termini.

Quan es van establir els ODS, el 2015, els experts van quantificar en 114.000 milions de dòlars a l’any la inversió necessària per aconseguir l’objectiu de subministrament universal d’aigua potable el 2030.

Així, proporcionar aigua potable als prop de 2.000 milions de persones que encara no en tenen requeriria una inversió anual de menys de la meitat dels 270.000 milions de dòlars que ara gastem en aigua embotellada.

«Això apunta a un cas global d’extrema injustícia social, pel qual milers de milions de persones arreu del món no tenen accés a serveis d’aigua fiables mentre d’altres disfruten d’un luxe», conclou l’estudi.

ALTRES XIFRES:– Només cinc empreses: PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, Danone i Primo Corporation sumen vendes de 65.000 milions de dòlars, més del 25% del total .– Cada minut es venen al món més d’un milió d’ampolles d’aigua i a l’any se’n consumeixen 350.000 milions de litres. – El cost mitjà d’una ampolla d’aigua a l’Amèrica del Nord i Europa ronda els 2,5 dòlars, més del doble que a l’Àsia, l’Àfrica i l’Amèrica Llatina i el Carib (0,80, 0,90 i 1 dòlar). Austràlia en té el preu mitjà més alt: 3,57 dòlars per unitat.– El litre d’aigua embotellada pot costar entre 150 i 1.000 vegades més del que es paga a un ajuntament per l’aigua de l’aixeta. – El segment més gran de mercat és l’aigua embotellada tractada (47%), que sol procedir de sistemes públics de proveïment o d’aigües superficials i que se sotmet a tractaments de desinfecció com la cloració.– Els ciutadans d’Àsia-Pacífic són els més grans consumidors d’aigua embotellada, seguits de nord-americans i europeus.– El 60% de les vendes mundials es realitzen al Sud Global (Àsia-Pacífic, l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i el Caribe).– Els Estats Units són el mercat més gran, amb prop de 64.000 milions de dòlars en vendes, seguits de la Xina (45.000 milions) i Indonèsia (22.000 milions). Entre tots tres acaparen gairebé la meitat de les vendes mundials.– Egipte és el mercat d’aigua embotellada tractada amb més creixement (40% anual). Set països més del Sud Global es troben entre els 10 mercats de més creixement: Algèria, Brasil, Indonèsia, Emirats Àrabs Units, Índia, Marroc i Aràbia Saudita.

