Els experts de les Nacions Unides han enviat un "avís final" sobre la necessitat d'actuar per frenar el canvi climàtic i comptar amb un "món habitable" en el futur. El nou informe del Grup Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic (IPCC), publicat aquest dilluns, remarca "la urgència de fer accions més ambicioses" per reduir els efectes de l'escalfament global. De fet, avisen que les mesures preses fins ara i els plans actuals són "insuficients" i que els efectes meteorològics "extrems" ja són una realitat a moltes zones. En concret, l'informe de l'ONU assenyala que en l'última dècada els morts per inundacions i sequeres a zones vulnerables s'han multiplicat per 15.

"La justícia climàtica és crucial perquè els que menys han contribuït al canvi climàtic en pateixen desproporcionadament els efectes", ha indicat Aditi Mukherji, una dels 93 autors de l'informe. Els experts de l'ONU diuen que és "essencial" una acció "accelerada" i que per mantenir les temperatures 1,5 graus per sobre dels nivells preindustrials calen reduccions "profundes, ràpides i sostingudes de les emissions en tots els sectors". En concret, afirmen que s'haurien d'abaixar les emissions com a mínim a la meitat el 2030.