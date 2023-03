Al llarg dels anys, el Sahel s’ha enfrontat a multitud de reptes, entre els quals destaca la falta de recursos hídrics adequats. Això ha provocat l’esgotament de les fonts d’aigua, l’augment de l’erosió del terra i la pèrdua de terres agrícoles. A més a més, la regió ha patit algun dels episodis de fam més greus que es recorden, el més notable el de 1983-1985, que va causar la mort de centenars de milers de persones. A més, la situació al Sahel s’ha vist agreujada per la inestabilitat política, la pobresa i la falta generalitzada d’infraestructures. Tots aquests factors han contribuït que la regió hagi de lluitar contra tota mena de problemes i l’escassetat de recursos. Els últims anys, la comunitat internacional hi ha intervingut amb nombroses iniciatives i programes d’ajuda. Queda molt per fer per assegurar el futur de la regió a llarg termini. No obstant, gràcies a la col·laboració de diverses organitzacions internacionals, avui podem explicar una història d’èxit.

Fa uns quants anys, a l’àrea del Sahel senegalès es va realitzar un treball centrat en 15 pobles i llogarrets de la comunitat rural de Thieppe, al departament de Kebemer, a la regió de Louga. Allà, en ple desert, la vida era dura i difícil. Les dones i els nens caminaven moltes hores sota el sol abrasador per aconseguir aigua, la majoria de vegades bruta i contaminada. El 2009, un grup de voluntaris van decidir ajudar aquest llogarret excavant un pou d’aigua neta i potable. La construcció del pou va ser tot un repte, ja que la zona és molt àrida i no és fàcil trobar-hi aigua subterrània. Però, després de diversos mesos de molta feina, finalment es va trobar aigua a uns 100 metres de profunditat.

L’obra va canviar la vida d’aquell lloc d’una manera inimaginable. Les dones ja no han de caminar llargues distàncies per aconseguir aigua i els nens poden anar a l’escola en lloc d’haver d’ajudar les seves mares per anar-ne a buscar.

L’aigua del pou és neta i segura per beure, una condició que ha millorat significativament la salut de la població local. Cal destacar que els beneficis no es limiten només a la salut i a l’educació. També ha sigut un motor de desenvolupament econòmic per a la zona.

Abans de treure aigua del subsol, la majoria dels habitants d’aquell lloc es dedicaven a l’agricultura de subsistència i només podien plantar cultius durant la temporada de pluges. Però amb accés a aigua potable tot l’any, ara poden cultivar nombroses varietats de plantes i produir més aliments per vendre al mercat local.

La història d’aquest pou és una història d’esperança i resiliència. És la història de com el líquid element pot canviar la vida de tota una comunitat. La xarxa de subministrament d’aigua neta dona servei a 2.912 persones, 1.514 dones i 1.398 homes. La iniciativa suposa una intervenció bàsica per transformar la vulnerabilitat i la situació de pobresa extrema que pateixen les persones que viuen en aquesta zona del Senegal. Avui, el pou és un lloc molt diferent del que era fa uns anys. Ja no hi ha nens desnodrits ni dones esgotades per la cerca d’aigua. Al seu lloc, hi ha un futur més brillant i prometedor per a tots els seus habitants.