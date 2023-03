La gestió de l’aigua es troba en un moment crucial. El canvi climàtic ha intensificat els episodis de sequera, les temperatures són cada vegada més elevades i quan plou ho fa de manera molt irregular. Només un canvi de paradigma pot salvaguardar aquest recurs natural insubstituïble. És hora d’impulsar un nou model circular, en què l’aigua tindrà infinites vides gràcies a la seva constant reutilització. Una nova era per cuidar més i millor la natura.

El Dia Mundial de l’Aigua, que se celebra el 22 de març, posa aquest any el focus en la necessitat d’accelerar els canvis per fer una gestió sostenible dels recursos hídrics. Garantir que tota la població del planeta tingui aigua potable i accés al sanejament el 2030, tal com estableix el sisè dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), és un repte ambiciós i prioritari. Les Nacions Unides consideren que, per assolir aquest objectiu, cal avançar quatre vegades més ràpid del que ho estem fent actualment.

L’aigua és un bé escàs, però essencial per a les ciutats, l’agricultura i la indústria, i per a les diferents espècies que viuen a la Terra. A més, l’augment de la població i de la demanda d’aliments provocarà que la necessitat de recursos hídrics creixi entre un 20% i un 30% d’aquí al 2050. Espanya és, precisament, un dels països de la Unió Europea més afectats pel canvi climàtic.

¿Què podem fer? La solució passa per la regeneració, un mètode que consisteix a aplicar a l’aigua de les depuradores un tractament addicional que permet reutilitzar-la amb totes les garanties sanitàries i tornar-la a la natura o fer-la servir per a nous usos com el reg de zones verdes o l’agricultura.

Veolia aposta per l’aigua regenerada

Veolia, referent en la transformació ecològica per les seves activitats en els sectors de l’aigua, els residus i l’energia, integra des del 2022 el grup Agbar, hub de coneixement de l’aigua. El grup aposta de manera decidida per la reutilització de l’aigua, tema de més rellevància atès el context present d’escassetat hídrica. Segons el primer baròmetre de la transformació ecològica de Veolia, en col·laboració amb la consultora Elabe, el 85% dels espanyols pensen que l’escassetat i l’esgotament dels recursos és greu i imminent (enfront el 77% a escala mundial), i el 62% consideren que cal canviar de manera radical el nostre actual estil de vida, mitjançant la introducció de solucions tecnològiques.

Davant aquesta realitat, Agbar, que subministra aigua potable a més de 13,6 milions de persones a 1.100 municipis a Espanya, impulsa diferents iniciatives per posar en marxa un nou model circular en la gestió dels recursos hídrics. Un exemple és Aigües de Barcelona, part del grup, que ha presentat un projecte pioner per fer front al dèficit hídric actual de l’àrea metropolitana de Barcelona, que afecta les conques dels rius Llobregat i Ter. Un projecte amb fons Next Generation i una inversió de més de 1.500 milions d’euros que inclou l’adequació de les dues grans depuradores de l’àrea metropolitana (la del Baix Llobregat i la del Besòs) per convertir-les en veritables «fàbriques» d’aigua regenerada.

A la regió de Múrcia, la depuradora d’aigües residuals Cabezo Beaza a Cartagena, gestionada per Hidrogea, també part del grup, tracta 7.319 m³ d’aigua al dia, cosa que equival a proveir d’aquest preuat recurs 4.300 hectàrees de cultiu. El sistema de reutilització d’aigua, en el cas d’aquesta depuradora, enfocat al 100% a l’ús agrícola, està contribuint a pal·liar els efectes de la sequera en una de les principals zones agrícoles d’Espanya. Gràcies a les aigües reutilitzades, els agricultors d’aquesta comarca són capaços de produir més de 412.000 tones anuals d’hortalisses com l’enciam, la coliflor, el bròcoli o el meló.

A les Canàries, Canaragua, companyia també integrada a Agbar, és un referent en la reutilització d’aigües aplicada al sector turístic. La companyia, que gestiona deu estacions depuradores, aconsegueix produir més de 4 hm3 d’aigua regenerada a l’any, l’ús principal del qual és el reg de zones verdes municipals. A més a més, la depuradora de Las Burras, situada al sud de l’illa de Gran Canària, subministra aigua regenerada a tres camps de golf.

És hora d’accelerar la implantació d’un model circular per donar infinites vides a l’aigua. L’aigua regenerada obre una nova era més sostenible. Tots –empreses, administracions, ciutadania, etc.– podem contribuir, cadascú des del seu àmbit, a garantir la disponibilitat d’aigua per a les generacions futures.

Contingut ofert per Veolia