El convenciment popular que «la química ens envaeix» i que, a més, ens està enverinant, sol quedar-se en una simple però inquietant sospita per a la majoria de la població. I, no obstant això, la ciència està confirmant no únicament aquests temors, sinó que fins i tot demostra que la situació és encara pitjor del que creiem. Milers de substàncies diferents, impulsades per la potent indústria química, s’amaguen silenciosament en utensilis, objectes, aliments i tota mena d’estris d’ús quotidià. Des d’aquí, passen al nostre organisme i soscaven la nostra salut.

Els PFAS són tan desconeguts com nocius. Es tracta de les sigles en anglès de les anomenades Substàncies Perfluorades i Polifluorades, uns compostos que ja es coneixen com a «contaminants eterns» (forever chemicals, en anglès), donat el seu caràcter pràcticament indestructible. El problema, a més, és que no són una o dues dotzenes de substàncies, sinó que constitueixen una família integrada per ni més ni menys que 4.700 compostos, i molts són comercialitzats sense haver donat temps a una avaluació rigorosa, segons alerten organitzacions d’experts.

Joguines, cosmètics, impermeables, paelles antiadherents, pesticides, plàstics, pintures, articles d’higiene personal i un llarg etcètera en contenen. La quantitat de substàncies químiques en circulació és tan gran que la indústria en desenvolupa una de nova cada 1,4 segons, motiu pel qual resulta pràcticament impossible que els òrgans reguladors de la Unió Europea (UE) puguin testar o seguir si més no el ritme d’aquesta allau de química. A la UE es calcula que s’utilitzen entre 100.000 i 200.000 productes químics i un alt percentatge pot ser perillós.

Aquest mateix any s’ha conegut un informe del Grup de Treball Ambiental (EWG) que ha demostrat per primera vegada l’abast global de les PFAS. El problema, en resum, és més del que es creia.

Segons la investigació, aquests contaminants eterns són presents en almenys 17.000 enclavaments de la UE, dels quals més de 2.000 estan classificats com a perillosos per a la salut humana. No obstant això, el més greu és que aquesta contaminació es propaga més enllà d’aquests llocs. «No només ens han de cridar l’atenció els punts fortament contaminats, perquè són substàncies que en realitat també poden ser presents en entorns quotidians, en productes i articles d’ús comú, o arribar-nos, per exemple, a través dels aliments», assenyala Carlos de Prada, expert i director de la campanya Llar sense Tòxics, especialitzada en la lluita contra aquesta mena de contaminació.

Aquests compostos, per tant, arriben a la sang de l’ésser humà. L’estudi esmentat ha avaluat fins on arriben aquestes concentracions de PFAS a la sang dels habitants de la UE. Una anàlisi feta en adolescents dels països comunitaris va revelar que en alguns països, com França, ni més ni menys que el 23,78% dels joves analitzats tenia una concentració de PFAS en sang per sobre dels nivells de seguretat. Aquest percentatge era també del 23% a Suècia, del 18% a Alemanya i del 17% a Noruega i Bèlgica. Espanya, amb l’1,34%, presenta una proporció més baixa però no per això menys preocupant, perquè suposa que més d’un jove de cada 100 té més PFAS en sang dels que hauria de tenir. Ara bé, l’estudi només va tenir en compte quatre dels milers de PFAS existents.

De fet, «la majoria de persones té una mescla de substàncies químiques a la sang», assenyala l’estudi.

Però quins són els seus efectes sobre la salut humana? L’informe d’EWG revela que l’exposició a múltiples PFAS pot provocar trastorns del desenvolupament, malalties cardiovasculars i diversos tipus de càncer. Però és que, a més, encara no s’ha investigat de manera seriosa com afecta la combinació de totes aquestes substàncies.

Un informe de l’ONU publicat fa ara un any va concloure que la contaminació química podria estar causant més morts que la mateixa covid-19. Els seus autors demanaven una «acció immediata i ambiciosa» per prohibir algunes de les substàncies tòxiques.

El problema, recorda Carlos de Prada, és que la UE fins ara ha anat restringint substàncies d’una en una, però ràpidament la indústria se les ha enginyant per a substituir-les per altres semblants, de manera que resulta ineficaç l’actual sistema de control.

Sigui com sigui, fins i tot quan un d’aquests compostos es considera «segur», al cap d’uns anys es pot descobrir que no ho és. Un exemple el constitueix el bisfenol A, que no és pròpiament una PFAS però actua de manera similar. Les autoritats europees afirmen ara, després de dècades utilitzant-se, que la concentració màxima per a la seguretat és 100.000 vegades més baixa de la que estava en vigor des del 2015 i 1.250.000 vegades més baixa del que estava establert abans d’aquest any.

Però les coses poden canviar. L’abril del 2022 l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) va decidir tallar en sec i emprendre el que s’ha començat a dir la «gran desintoxicació». La responsable de l’àrea de substàncies químiques de l’Oficina Europea de Medi Ambient (EBB, en anglès), l’espanyola Tatiana Santos, va dir que la Comissió Europea obria «un nou capítol» en aquesta matèria. En què consistirà?

Fonamentalment, es tracta de prohibir de cop centenars o fins i tot milers d’aquestes substàncies, en lloc d’anar restringint-les d’una en una, cosa totalment ineficaç. Aquesta prohibició pot estar prop de materialitzar-se per part de la Comissió Europea després que cinc països (Dinamarca, Alemanya, Holanda Noruega i Suècia) llancessin una proposta conjunta en aquest sentit.

La proposta va ser remesa a l’òrgan competent, l’Agència Europea de Substàncies Químiques (TIRA, en anglès) a principis de gener, i estava previst per a aquest mateix mes de març que els experts d’aquesta agència fessin les primeres avaluacions. No obstant això, el procés és llarg i pot allargar-se encara més d’un any. Podria ser «la major prohibició de substàncies químiques tòxiques mai realitzada», assegura l’Oficina Europea de Medi Ambient.