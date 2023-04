Un estudi internacional liderat per investigadors del CSIC i el CREAF revela que el 2019 i 2020 va cremar gairebé la mateixa superfície de vegetació a l’Àrtic que en els 40 anys anteriors. Les temperatures a la regió han pujat de tal manera que provoquen un creixement exponencial d’incendis i emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Aquesta situació, a més, lluny de quedar com una cosa conjuntural, podria convertir-se en recurrent a partir d’ara, afirmen els científics.

«Només el 2020», detalla Adrià Descals, primer autor del treball, «es van detectar a l’Àrtic siberià 423 incendis, que van cremar uns 3 milions d’hectàrees (gairebé com tot Bèlgica), la qual cosa va provocar l’emissió de 256 milions de tones de CO₂», que és similar a tot el CO₂ emès a Espanya durant un any. L’investigador afegeix que «amb el futur escalfament, aquests grans incendis seran recurrents a la fi de segle i tindran diferents implicacions, tant per a l’Àrtic com per al clima global». Els autors assenyalen que «la temperatura mitjana d’estiu del 2020 (que va ser 11,35 graus) serà molt comú a partir de la segona meitat de segle si l’escalfament de l’Àrtic segueix així». «Les temperatures més altes expliquen el desglaç més primerenc, la qual cosa permet un major creixement de la vegetació i augmenta la disponibilitat de combustible».