Beure aigua envasada (en ampolles o en garrafes) és sovint un capritx totalment injustificat, perquè l’aigua de l’aixeta és tan sana (o més) que l’embotellada, segons reiteren els científics, informe rere informe. Fins i tot el mal gust que a vegades pot tenir l’aigua corrent és fàcilment corregible amb sistemes barats de filtratge que es compren en qualsevol botiga.

Però, a més, l’aigua d’ampolla i garrafa crea una cadena d’impactes ambientals i injustícies socials sovint insospitades. Només una xifra: el 85% de totes les ampolles del món acaben llençades com a escombraries plàstiques al medi natural.

La Universitat de Nacions Unides acaba de fer públic un informe amb dades de 109 països que revela l’abast de l’impacte ecològic i social del sector. El negoci de l’aigua embotellada mou a l’any uns 252.100 milions d’euros, és a dir, més del doble del que costaria donar accés a aigua potable a les persones que encara no en tenen, segons aquest informe, que alerta que aquestes empreses «s’estan bevent» els recursos subterranis dels quals viuen molts pobles, principalment del sud.

L’estudi adverteix que entre el 2025 i el 2030, les vendes d’aigua envasada (que engloba aigua mineral, de deu i tractada) pujaran a 500.000 milions de dòlars, és a dir, que en pocs anys duplicaran les xifres actuals.

Mentre que als països occidentals aquest producte «és més aviat un luxe que una necessitat», perquè la majoria disposen d’aigua de qualitat, al sud aquest mercat creix, fonamentalment, per la falta o absència d’un subministrament públic i fiable.

Malgrat les campanyes de la indústria embotelladora d’aigua per promoure el concepte de «puresa» dels seus productes i desacreditar l’aigua de l’aixeta, a vegades resulta ser el contrari. Els autors de l’informe van analitzar la situació en nombrosos països i van identificar múltiples casos de contaminació inorgànica, orgànica i microbiològica de centenars de marques envasades en països de totes les regions.

«Aquesta revisió constitueix una prova fefaent contra la percepció enganyosa que l’aigua envasada és una font inqüestionablement segura, i indica clarament que la qualitat es pot veure compromesa per l’origen de l’aigua o processos industrials que poden afectar la salut humana», assenyala l’informe.

Encara que reconeixen que també hi ha nombrosos exemples de mala qualitat de l’aigua en el subministrament públic domèstic, no es pot afirmar que l’embotellada és més «segura», insisteixen.

En general, critiquen, els productors d’aigua envasada han aconseguit evitar el control que sí que imposen les normes i reglaments als serveis públics d’aigua; per això els investigadors creuen que s’ha de reforçar la legislació que regula aquest mercat, especialment pel que fa a la qualitat de l’aigua que venen.

Segons la mateixa investigació, l’extracció d’aigua per part de les grans empreses del sector podria contribuir a l’esgotament dels recursos subterranis, sobretot als països del sud, on no sempre es disposa d’aigua potable i on, per tant, aquest mercat presenta lucratives possibilitats d’expansió.

«L’absència o feblesa de polítiques de regulació de l’aigua en molts països del sud, juntament amb el creixement del mercat de l’aigua embotellada, podria augmentar la pressió sobre els recursos hídrics locals, amb escassa o nul·la contribució a una aigua potable sostenible i fiable a llarg termini», assenyala l’informe.

Espanya és un dels països on més ampolles i garrafes es compren. Segons dades de l’estudi, al nostre país es beuen 5.000 milions de litres d’aigua envasada, la qual cosa ens converteix en el tercer país de la UE al rànquing, només darrere d’Alemanya i Itàlia. Suècia o Portugal no arriben ni a 1.000 milions. Al conjunt del planeta, Espanya ocupa el lloc 15 en consum d’aigua envasada. Un espanyol beu 110 litres d’aigua embotellada, davant els 30 d’un xinès o un angolès.

L’expansió de l’aigua envasada en contra o, almenys, alenteix l’avanç cap a la consecució de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) en matèria hídrica, «distreu l’atenció i els recursos dels sistemes públics de proveïment d’aigua».

Quan es van establir els ODS, el 2015, els experts van quantificar en 114.000 milions de dòlars a l’any la inversió necessària per assolir l’objectiu de subministrament universal d’aigua potable el 2030.

És a dir, proporcionar aigua potable als prop de 2.000 milions de persones que encara no en tenen requeriria una inversió anual de menys de la meitat dels 270.000 milions de dòlars que ara gastem en aigua embotellada.

«Això apunta a un cas global d’extrema injustícia social, pel qual milers de milions de persones a tot el món no tenen accés a serveis d’aigua fiables mentre que els uns altres gaudeixen d’un luxe», conclou l’estudi.