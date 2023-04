La temperatura a Europa puja el doble de ràpid que a la resta del planeta i l'any passat es va registrar l'estiu més càlid de la història, amb 1,4 graus per sobre de la mitjana, segons l'informe 'Estat del Clima a Europa' del programa europeu Copernicus. A més, la sequera també va ser extensiva, un 10% més que d'habitual, i va afectar la majoria d'Europa. Els rius van patir l'estiu més sec de la història, amb un 65% per sota del seu cabal habitual. Així mateix, el 2022 va ser un any molt dolent pel que fa als glaciars, amb una pèrdua sense precedents als Alps. Les altes temperatures i la sequera, especialment al sud d'Europa, van facilitar grans incendis forestals i problemes per a la salut de les persones o l'agricultura, entre d'altres.

L'informe europeu apunta que, en el seu conjunt, 2022 va ser el segon any més càlid des que es tenen registres, amb 0,9 graus per sobre de la mitjana. El rècord de l'estiu –el més càlid experimentat mai- va superar el que s'havia assolit el 2021, amb una temperatura d'entre 0,3 i 0,4 graus per sobre de la de llavors. La majoria de l'Europa occidental va tocar sostre en temperatura, amb el Regne Unit arribant als 40 graus per primera vegada. A més, la temperatura de l'aigua del mar també va registrar nivells rècord. L'any més sec Pel que fa a les plujes, l'informe remarca que Europa va patir l'any més sec, de mitjana, del que es tenen dades, amb un mes de maig particularment sec. La manca de pluja i neu a zones com els Alps també va afectar, posteriorment, el cabal dels rius, que no es van poder beneficiar del desglaç. Segons l'informe, l'estiu més sec va ser particularment difícil a Alemanya, Espanya i el Regne Unit. Tot plegat va afectar als rius, amb nivells de cabal molt baixos al Danubi, el Rin, el Loira o l'Ebre. En el cas de l'Ebre i el Loria, per exemple, els nivells d'aigua van estar per sota de la mitjana durant 11 dels 12 mesos de l'any. L'afectació també es va traslladar a la majoria de pantans i reserves d'aigua en països com França, Noruega o, també, l'Estat espanyol.