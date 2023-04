Encara falten dos mesos perquè arribi oficialment l’estiu i a Espanya, una vegada més, es tornen a registrar temperatures típicament estiuenques molt abans de temps. En els pròxims dies s’espera l’arribada del segon episodi de calor anòmala d’aquesta primavera. A finals de març, just quan s’inaugurava l’estació, els termòmetres espanyols van marcar fins a 10 graus per sobre dels valors normals per a aquella època de l’any. Ara, en la recta final d’abril, s’espera arribar a màximes d’entre 35 i 40 graus en diversos punts del país, entre 10 i 15 graus més de l’habitual. Si els pronòstics es compleixen, serà la primera vegada que es registren 40 graus en un mes d’abril a Espanya.

El fet que en plena primavera ja estiguem parlant del segon episodi de «temperatures extremes» de l’any és, una vegada més, una mostra més de com l’avenç de l’escalfament global està alterant el clima de tot el planeta i fent pujar les temperatures. «És important parlar amb claredat sobre aquest tipus d’episodis de calor. Són una mostra del canvi climàtic», certifica Santandreu. «S’haurà de fer un estudi d’atribució per entendre que tan lligat està [la calor d’aquests dies] a l’escalfament global, però, sens dubte, si no hi hagués canvi climàtic parlaríem de valors molt més moderats», comenta el meteoròleg.

Segons apunten diversos estudis, després de dècades i dècades d’emissions descontrolades de gasos amb efecte hivernacle, els episodis d’altes temperatures són cada vegada més freqüents i intensos en regions com el Mediterrani. O dit d’una altra manera: si no fos per la crisi climàtica no tindríem dies càlids tan primerencs, tan extrems i tan habituals. La calor arribaria igual però no de manera tan extrema.