Un informe internacional acaba de proporcionar notícies esperançadores sobre el futur energètic mundial més immediat. L'energia eòlica i la solar van aconseguir la xifra rècord del 12% de l'electricitat mundial el 2022, enfront del 10% de 2021, segons l'últim informe Revisió de l'electricitat mundial 2023 elaborat per Ember, una entitat independent dedicada a l'anàlisi energètic. De fet, aquest any podria representar "el principi de la fi" dels combustibles fòssils en aquest sector, atès que a partir d'ara s'espera ja una corba descendent en el seu protagonisme mundial, segons el seu informe.

La descarbonització del sector elèctric està fent passos decisius, ja que un creixement rècord de les energies eòliques i solars va fer que les emissions mundials derivades de l'electricitat assolissin el punt més baix de la història recent el 2022. Tot i que aquestes emissions encara no han començat a baixar, els experts ho veuen ja com un gest imminent.

El 2022 l'emissió de carboni en la generació d'electricitat a escala mundial va caure a un mínim històric de 436 gCO2/kWh, el que va representar l'electricitat més neta de la història. Això es va deure a un creixement rècord en les energies eòlica i solar, que va aconseguir un percentatge del 12% en la matriu elèctrica en l'àmbit mundial, en comparació amb el 10% en 2021.

En conjunt, totes les fonts d'electricitat que no emeten CO₂ (renovables, però també l'energia nuclear) van generar el 39% de l'electricitat a escala mundial, un nou màxim històric. La generació d'energia solar va augmentar un 24%, la qual cosa la va convertir en la font d'electricitat de més ràpid creixement durant 18 anys seguits. D'altra banda, la generació d'energia eòlica va pujar un 17%.

Més de seixanta països del planeta generen ja més del 10% de l'electricitat a partir de les energies eòlica i solar. No obstant això, altres fonts que no emeten CO₂ van disminuir per primera vegada des de 2011, a causa d'una caiguda de la producció nuclear i a la posada en marxa de menys plantes nuclears i hidroelèctriques noves.

En el cas d'Espanya, les dades són encara millors perquè està al capdavant d'ús de renovables a Europa. Així, set països de la UE van generar al voltant d'un terç o més de la seva electricitat a partir d'energia eòlica i solar en 2022, entre ells Alemanya (32%), Espanya (33%) i els Països Baixos (32%).

El carbó i el gas per fi s'estanquen

El 2022 les emissions del sector elèctric van augmentar (+1,3%) i van aconseguir un màxim històric. L'electricitat és més neta que mai, però l'estem usant molt més, explica l'informe.

Les fonts brutes estan en clar declivi. La generació amb carbó va pujar només un 1,1%, igual que el creixement mitjà de l'última dècada. A més, no s'ha produït el temut augment de producció d'aquest combustible fòssil, com s'intuïa al principi. "És possible que la reducció de l'electricitat generada per carbó, que es va acordar en la Conferència de les Parts (COP26) en 2021, no hagi començat en 2022, però la crisi energètica tampoc va provocar un augment important de la crema de carbó com molts temien", assenyala l'informe.

D'altra banda, la generació d'electricitat mitjançant gas va disminuir lleugerament (-0,2%) el 2022, per segona vegada en tres anys, a conseqüència dels elevats preus del gas a tot el món. El canvi de gas a carbó va quedar molt limitat el 2022, pel fet que el gas ja era bastant més costós que el carbó el 2021. El 2022 només es van construir plantes noves de gas amb una capacitat de 31 GW, la quantitat més baixa en 18 anys. No obstant això, el 2022 es va veure la quantitat més baixa de tancaments de plantes de carbó en set anys, ja que els països van buscar mantenir una capacitat de reserva, fins i tot quan la transició s'accelera.

Les energies eòlica i solar, per tant, estan aconseguint desaccelerar considerablement l'augment de les emissions del sector elèctric, abans que arribi la seva reducció efectiva. En canvi, si tota l'electricitat provinent de les energies eòlica i solar procedís de combustibles fòssils, les emissions del sector elèctric haguessin estat un 20% més altes en 2022. La diferència és, doncs, notable.

Només el creixement de la generació amb energies eòlica i solar (+557 TWh) va cobrir el 80% del creixement de la demanda d'electricitat en l'àmbit mundial en 2022 (+694 TWh). És probable que el creixement de l'electricitat neta superi el creixement de la demanda d'electricitat en 2023: seria el primer any en què això succeís per causes diferents d'una recessió econòmica.

Primera reducció real el 2023?

"Amb un creixement mitjà en la demanda d'electricitat i electricitat neta, estimem que el 2023 veurem una petita caiguda en la generació de combustibles fòssils (-47 TWh, -0,3%) i majors caigudes en els següents anys a mesura que creixin encara més les energies eòlica i solar. Això significaria que, el 2022, s'hauria aconseguit el 'pic' de les emissions. S'espera una nova era de caigudes en les emissions del sector elèctric", auguren els autors de l'informe.

És per això, afegeixen que "el 2022 serà recordat com un punt d'inflexió en la transició del món cap a l'electricitat neta".

La invasió d'Ucraïna va fer que molts governs reconsideressin els seus plans energètics pels augments en els preus dels combustibles fòssils i a causa del seu interès de no dependre de les importacions de combustibles fòssils. A més a més, es va accelerar l'electrificació: més bombes de calor, més vehicles elèctrics i més electrolitzadors. Aquests factors reduiran les emissions d'altres sectors i exerciran més pressió per produir electricitat neta amb més rapidesa, afirma Ember.

"S'apropa una nova era amb reduccions en les emissions del sector elèctric, gràcies a les poderoses energies eòlica i solar, que han de mantenir taxes de creixement altes durant aquesta dècada, fins i tot a mesura que maduren". Es necessita un major creixement de totes les altres fonts d'electricitat neta, mentre que s'ha de prestar més atenció a l'eficiència per a evitar un creixement desenfrenat en la demanda d'electricitat. Es requereix treball urgent per a assegurar-se que les energies eòlica i solar es puguin integrar en la xarxa: planificar permisos, realitzar connexions de xarxa, aconseguir flexibilitat de xarxa i realitzar el disseny del mercat.

Małgorzata Wiatros-Motyka, analista d'Ember afirma: "Aquesta dècada decisiva per al clima, és el principi de la fi de l'era dels combustibles fòssils. Estem en el llindar de l'era de l'electricitat neta. Hi haurà una reducció en l'electricitat a partir del carbó, i, per primera vegada, també s'albirarà una reducció del gas. L'escenari està llest perquè les energies eòlica i solar obtinguin un ascens meteòric al cim del sector elèctric, remodelant tot el sector. S'aproxima el canvi. Hem de tenir esperança, però encara queda molta feina per fer en aquesta dècada d'implementació. Tot dependrà de les mesures que prenguin ara els governs, les empreses i els ciutadans perquè el món s'encamini cap a l'electricitat neta per a 2040".

A l'informe s'analitzen les dades sobre l'electricitat de 78 països que representen el 93% de la demanda d'electricitat en l'àmbit mundial, i s'inclouen els canvis estimats en la generació restant. A més, s'elabora una anàlisi profunda dels deu principals països i regions emissors de CO₂, que representen més del 80% de les emissions de CO₂ a escala mundial.