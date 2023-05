La <strong>calor extrema</strong> i la prolongada falta de <strong>pluja</strong> està abocant gran part dels territoris d’Espanya a una <strong>sequera</strong> que preocupatant les autoritats com els habitants de les regions més afectades, especialment els que viuen de collir la terra. Més enllà d’aquesta alarmant realitat, un petit però sorollós sector ha accelerat els últims dies la difusió de missatges amb què neguen l’existència de lacrisi climàtica i defensen que l’escassetat d’aigua actual és una invenció del Govern per «sotmetre els ciutadans». Una onada de desinformació digital que creix a mesura que les pluges no arriben.

La notícia falsa que s’està estenent més per les xarxes socials és la que acusa l’Executiu de coalició encapçalat per Pedro Sánchez d’haver fet caure gairebé 300 preses i embassaments des del 2021. «Sense elles hi ha menys aigua i sense aigua no hi ha agricultura ni ramaderia», assegura falsament una proclama que s’ha viralitzat a Twitter. «Estan buidant, destruint i provocant sequera els mateixos que et van tancar anticonstitucionalment a casa tres mesos sense cap virus», diu un comentari en un grup de Telegram amb més de 200.000 subscriptors. «No hi ha sequera, és saqueig», assegura un altre canal.

La majoria de teories de la conspiració arrelen en veritats a mitges que després són deformades. I en aquesta ocasió no ha sigut diferent. En els dos últims anys el Govern ha demolit 241 infraestructures, segons l’organització Dam Removal, però la realitat és que la majoria són assuts, petites barreres que no embassaven aigua. Tant aquests obstacles com les preses afectades estaven en desús o no tenien concessió. En aquests casos, la llei obliga a destruir-los perquè els rius «tornin a ser de cabal lliure». A més, la capacitat dels embassaments no està disminuint, sinó al contrari. A finals d’abril, la capacitat total era de 56.069 hm3, el 0,8% més que el 2020, segons el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Ràpida propagació

Aquestes notícies falses s’estan propagant des de grups reaccionaris dels marges d’internet fins al ‘mainstream’. «Els desinformadors sempre s’aprofiten de les crisis i aquest any hem percebut un augment general de la desinformació perquè la sequera ha arribat abans», explica Maribel Ángel-Moreno, periodista de dades de Maldito Clima.

Els verificadors han detectat que la difusió d’aquestes notícies falses s’ha accelerat per culpa de la cobertura que hi han donat grans mitjans de comunicació, de les demandes davant la fiscalia i perquè Twitter «beneficia perfils <strong>negacionistes</strong> si han pagat» la subscripció a la xarxa social. Mentre televisions i mitjans digitals amplifiquen aquestes teories, professionals de l’Agència Estatal de Meteorologia per al temps i el clima (Aemet) reben diàriament amenaces i insults.

Notícies falses electoralistes

A falta de menys de tres setmanes per a les <strong>eleccions municipals</strong> i autonòmiques, la instrumentalització política de molts d’aquests missatges sembla clara. En el punt de mira hi ha el Govern i <strong>l’Agenda 2030</strong>, un pla que marca els objectius de desenvolupament sostenible del planeta i que s’ha convertit en un calaix de sastre de tota mena de notícies falses. «S’està consolidant la narrativa que el futur estarà ple de restriccions que coartaran la realitat, ja ho hem vist amb les ciutats dels 15 minuts i ho veiem ara quan diuen que redirigir els rius al mar és llençar l’aigua», assegura Ángel-Moreno.

En un intent per atraure el vot del camp, Vox ha utilitzat les falsedats sobre la sequera per atacar el Govern. «Són una amenaça per a la prosperitat i per al pa dels espanyols», assegurava el partit d’extrema dreta en un missatge a Twitter en què vinculava de manera enganyosa el racionament d’aigua a poblacions d’Espanya amb les demolicions d’assuts i preses. «Gràcies Franco per garantir el subministrament d’aigua», assenyala un canal ultra de Telegram amb més de 5.300 seguidors.

En molts d’aquests grups fins i tot s’intenta convèncer l’audiència que l’objectiu final del «pla de Sánchez» és modificar els fronts de pluges per «assecar Espanya» i afavorir la producció del Marroc perquè sigui «l’hort d’Europa». Aquesta notícia falsa, que ignora que la sequera també està afectant el país magribí, apunta directament al perjudicat sector primari espanyol. A més, repeteix una estructura similar a la de la teoria xenòfoba del gran reemplaçament, que Vox també ha abraçat.

Velles conspiracions

Aquests grups estan aprofitant la preocupació actual per reestendre deliris científicament refutats des de fa anys com els anomenats ‘<strong>chemtrails</strong>’. Les empremtes que deixen els avions al cel són esteles de vapor condensat d’aigua que sorgeix del CO2 expulsat dels motors. Tot i que aquestes esteles són inofensives, els conspiranoics hi veuen una maniobra de fumigació química impulsada pels poderosos per enverinar la ciutadania.

Aquesta notícia falsa –similar a la difosa sobre les xarxes de telecomunicacions i el 5G– es repeteix una vegada i una altra en fòrums digitals minoritaris, però ha crescut i fins i tot ha aconseguit colar-se al Congrés. A principis de mes, el diputat trànsfuga de Ciutadans Pablo Cambronero va donar per bona aquesta mentida al preguntar a l’Executiva si «manipula el temps» amb el «ruixat aeri de productes químics». Aquest expolicia, que ara flirteja amb Vox, també ha amplificat la notícia falsa sobre la destrucció d’embassaments.