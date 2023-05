Catalunya va recollir l’any passat un total de 3.590 tortugues de Florida, una espècie invasora procedent dels Estats Units i que va arribar a Europa a través de la seva comercialització com a animal domèstic. Es tracta d’una xifra rècord i que s’inclou en la Memòria d’actuacions d’espècies exòtiques invasores 2021-2022, que cada dos anys elabora el Departament d’Acció Climàtica per donar a conèixer les novetats i les principals actuacions de lluita contra aquestes espècies. Durant el 2021 i el 2022 es van recollir i portar als centres de fauna un total de 6.421 exemplars de tortugues de Florida. D’aquestes, 2.310 van ser cedides per particulars i 4.111 corresponen a campanyes de control de diferents administracions o entitats.

Aquest tipus de tortuga està àmpliament distribuïda per tot el territori català, especialment en estanys, canals, rius i maresmes, incloses les aigües de baixa qualitat. Se n’ha comprovat la reproducció en condicions naturals des de 1992, però hi ha indicis que anys abans ja es reproduïa. També se n’ha documentat la reproducció al delta del Llobregat, el delta de l’Ebre i els aiguamolls de l’Empordà. La principal problemàtica associada a la seva presència al medi natural és la competència i el desplaçament de les espècies autòctones, per la seva agressivitat i dieta més variada. D’altra banda, altera l’estructura de la vegetació, transmet malalties i paràsits a tortugues natives i altres espècies i suposa un reservori i potencial vector de la salmonel·la. Com són les tortugues de Florida? Es tracta d'una tortuga d'aigua dolça de grandària mitjana que es caracteritza per la presència d'una cridanera taca de color vermell a cada costat del cap. El seu cap, coll i extremitats presenten unes línies grogues. La closca és de color verd, el qual es va enfosquint amb l'edat. Els mascles poden mesurar fins a 24 cm i pesar 1,4 kg, mentre que les femelles poden mesurar 30 cm i pesar 2,7 kg. Fre a l’expansió de la granota toro La memòria també constata el bon funcionament de les mesures d’erradicació i control desenvolupades pel Parc Natural del Delta de l’Ebre, des de l’inici de la seva detecció, sobre la presència de la granota toro. Aquesta espècie és originària d’América del Nord, però actualment està present en moltes parts del món. A Catalunya es localitza puntualment al delta de l’Ebre. Tot i que l’espècie no s’ha pogut eliminar completament, el nombre d’individus que han pogut sobreviure és cada cop més baix i se n’ha evitat la reproducció. Aquesta bona evolució en el seu control es constata amb la retirada definitiva de la tanca perimetral de sis quilòmetres del filtre verd, construïda l’any 2018 a l’hemidelta esquerre pel seu control i contenció, que ha deixat la llacuna amb la seva aparença natural. 4,7 milions d'euros de depesa La despesa relacionada amb les espècies invasores durant el període 2021-2022 es xifra en 4,7 milions d’euros. Es tracta d’una anàlisi econòmica aproximada que s’ha elaborat amb la informació econòmica aportada per les administracions i entitats que treballen en aquest àmbit. L’import més alt correspon a les actuacions de control. Entre les espècies amb més despesa destaca el cargol poma, amb una inversió d’uns 10 milions d'euros des de l’any 2015.