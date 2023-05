El meteoròleg Roberto Brasero ens ha avançat aquesta setmana una dada molt curiosa i que ha cridat l’atenció. I és que el Centre Europeu de Previsió ha llançat el seu pronòstic estacional per a Europa durant els mesos de juny, juliol i agost. Una vegada més, s’espera amb una alta probabilitat, superior al 70%, que les temperatures a Espanya siguin superiors a la mitjana trimestral, cosa que indica un estiu calorós, explicava Brasero.

Tot i això, en aquesta previsió, escrita per al temps d’Antena 3, destaca una novetat: al mapa d’anomalies de precipitació s’observa ara una lleugera possibilitat, entre el 40% i el 50%, que hi hagi més pluges de l’habitual durant aquest trimestre. És important destacar que a l’estiu sol ploure poc, per la qual cosa no s’espera que siguin quantitats significatives, assenyala el meteoròleg, que afegia que la probabilitat no és gaire alta.

Potser un mes més tempestuós podria explicar aquest senyal. ¿Podria ser juny un mes amb tempestes? No ho sabem, però estarem atents, ja que «alguna cosa es comença a moure en el temps», assenyalava el meteoròleg d’Antena 3.

El nord-est de la península Ibèrica ha disfrutat aquesta setmana d’un episodi de pluges, moltes d'aquestes acompanyades de tempesta, que han obert una mínima escletxa a l’esperança en la lluita contra la <strong>sequera</strong>. Les precipitacions han sigut intermitents, intenses en zones molt concretes i no han suposat de moment una gran aportació a les reserves hídriques.

¿Continuarà plovent aquesta setmana?

La pregunta és obligada: ¿continuarà el temps mogut la setmana que ve? Les previsions a mitjà termini ja apuntaven certa inestabilitat entre el 15 i el 21 de maig.

Ara l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) afina una mica més la predicció. Resum: més fred del normal i més pluges de l’habitual a l’est de la Península.

És el que l’Aemet defineix com a «canvi de patró atmosfèric». Les temperatures, prossegueix l’agència en un tuit, continuaran per sota del normal, «més pròpies del març o l’abril».

I pel que fa a les precipitacions, l’organisme també porta notícies esperançadores: «Atmosfera inestable amb xàfecs: a la franja mediterrània s’esperen els episodis de precipitacions més intensos».