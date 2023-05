Els dies d’estiu a les principals ciutats espanyoles han passat de 90 a 145 els últims 50 anys, segons un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que constata que les onades de calor diürnes s’han multiplicat gairebé per set i les nocturnes gairebé per onze les últimes dècades.

Segons la recerca, a les principals ciutats d’Espanya l’increment mitjà de les temperatures ha estat de 3,54 °C entre el 1971 i el 2022, una de les anomalies climàtiques més acusades del món.

A més d’un increment de dos mesos de dies càlids, les nits tropicals han augmentat en 18 i han passat d’una mitjana de 45 a 63 des del 1971, segons l’estudi, que recorda que el 2022 va ser el segon any més càlid registrat a Europa, amb 0,9 °C més de mitjana, i que en molts països del sud-oest d’Europa va ser l’any més càlid.

Les anomalies més destacades de temperatura van tenir lloc al nord-est d’Escandinàvia i als països que voregen el nord-oest del mar Mediterrani, encara que la temperatura mitjana del Mediterrani té un augment més important que la mitjana global i és un factor clau per explicar l’augment de les temperatures a Espanya.

El Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV) de la UPC ha analitzat el procés d’escalfament a les principals àrees urbanes espanyoles des del 1971 fins al 2022 analitzant dades de 21 estacions meteorològiques de tot Espanya.

L’estudi, que remarca el perill per a la salut que suposen les onades de calor, recorda que l’estiu del 2022 hi va haver a Espanya 22.249 morts addicionals respecte a la mortalitat esperada, de les quals almenys 4.732 ho van ser per les altes temperatures.

Els investigadors conclouen que l’increment mitjà de les temperatures a les principals ciutats de l’Espanya peninsular ha pujat 3,54 °C respecte a les màximes i 2,73°C en el cas de les mínimes. L’any 2022 ha estat l’any més càlid des que es tenen registres.

Es disparen les onades de calor

L’informe també presenta les onades de calor diürnes i nocturnes registrades a les ciutats estudiades, considerant onada de calor quan hi ha tres o més dies amb temperatures superiors al percentil 95% dels mesos de juliol i agost, i ha constatat que l’augment de les onades de calor diürnes i nocturnes és constant.

Les onades de calor diürnes han passat de tres, com a mitjana anual al conjunt de les estacions estudiades en la dècada 1971-1980, a 9,4 en el període 1981-1990; a 8,8 en el de 1991-2000; a 13,7 en el de 2001-2010; a 15,8 en el de 2011-2020, i a 21,9 en la dècada 2013-2022.

Quant a les onades de calor nocturnes han passat de 2,7 en la dècada 1971-1980, a 6,8 (1981-1990); a 8,8 (1991-2000); a 20,7 (2001-2010); a 25,7 (2011-2020), i a 30 en la dècada 2013-2022.