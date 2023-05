Que plogui a la primavera no hauria de ser, a priori, una gran notícia. Però després d’uns mesos marcats per l’escassetat de pluja, el mal estat dels embassaments i l’avenç de la sequera, les pluges d’aquests últims dies han donat un respir a Catalunya. Encara és aviat per fer balanç de les pluges d’aquesta temporada perquè, segons adverteixen els meteoròlegs, primer caldrà esperar que acabi el mes i, després, donar un cert marge per recopilar i analitzar les dades. Això sí, de moment tot apunta que estem davant un maig plujós. I segons indiquen els pronòstics, si tot va segons el previst, sembla que ens endinsemcap aun mes de juny també humit.

Aquesta setmana, sense anar més lluny, Catalunya està registrant els episodis de pluja més importants de l’any. En diversos punts del territori fins i tot s’han registrat xifres gairebé de rècord. Segons xifres del Servei Metereològic de Catalunya, aquesta setmana en localitats com Malgrat de Mar (Maresme) s’hi han arribat a acumular gairebé 30 mm de pluja en tan sols 30 minuts. A Torroella de Fluvià (Alt Empordà) gairebé se sumen 10 mm en 10 minuts. En xifres absolutes hi ha municipis que han registrat acumulacions de pluja espectaculars. Dimarts, per exemple, a la localitat d’Artés (Bages) es van acumular gairebé 90 mm de pluja al llarg de la jornada. Dimecres, el dia més plujós d’aquesta setmana, a Tremp (Pallars Jussà) s’han arribat a sumar 42,6 mm i a Sant Romà d’Abella (Pallars Jussà) s’ha arribat als 38,2 mm.

La intensitat de precipitació localment és forta.



A Malgrat de Mar (Maresme) s'han acumulat 27 mm/30 min pic.twitter.com/uLjLAIC3dC — Meteocat (@meteocat) 25 de mayo de 2023

A Barcelona també han arribat les pluges, però amb molta menys intensitat. Entre dilluns i dijous al matí, segons xifres de l’estació meteorològica del Raval, la ciutat va sumar 5,7 mm de precipitacions acumulades. Aquesta xifra augmentarà al llarg del dia d’avui, ja que es preveuen pluges durant pràcticament tota la jornada. L’Agència Estatal de Metereorologia (Aemet) manté activada una alerta groga a tot el territori català per pluges i tempestes.

«Les tempestes són un fenomen molt habitual de la primavera, el que és estrany és que no hagin arribat fins ara», explica la meteoròloga Mar Gómez, de la plataforma ‘Eltiempo.es'. Segons explica aquesta experta, les pluges registrades els últims dies entren dins dels patrons normals per a aquesta època de l’any. De fet, s’estima que en ciutats com Barcelona el mes de maig se sol donar una mitjana de dos dies de tempesta (una xifra que, grosso modo, encaixa amb el que ha passat aquesta última setmana i amb les previsions de cara als últims dies del mes).

Previsió d’un juny plujós

¿Però fins quan continuarà plovent a Catalunya? Segons explica Gómez, s’esperen precipitacions abundants tant dijous com divendres a tot el territori català. Les pluges aniran a menys al llarg del cap de setmanaperò, tal com apunten els previsions, és probable que tornin en qüestió de dies. «Sembla que ens endinsem en un mes de juny plujós. Els pronòstics indiquen que almenys la primera quinzena del mes vindrà amb una anomalia positiva de precipitacions, cosa que és una bona notícia després de tant temps sense pluges regulars», explica la meteoròloga en una entrevista amb aquest diari.

Les previsions per a aquest estiu també indiquen que, una vegada més, ens enfrontarem a uns mesos especialment càlids. Segons apunta l’última predicció estacional de l’Agència Estatal de Meteorologia, entre el juny i el juliol s’esperen temperatures més altes de l’habitual a pràcticament tot Espanya. Tota la costa mediterrània, des de Catalunya fins a Andalusia, destaca des d’ara com un dels punts on és més probable que els termòmetres registrin temperatures inusualment altes per a l’època.