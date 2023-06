Les emissions de gasos amb efecte hivernacle —el principal combustible que està alimentant l’avenç de la crisi climàtica arreu del món— han augmentat un 3% l’últim any a Catalunya. Aquesta és la conclusió que llança el primer baròmetre elaborat pel ‘Monitor Públic d’Emissions de Catalunya’, una iniciativa creada per un equip de científics independents a partir de dades públiques sobre consum energètic, activitat industrial i diversos indicadors econòmics de tot el territori català. Segons aquesta anàlisi, estem davant el segon repunt d’emissions detectat en els últims dos anys després que el 2020 la pandèmia de covid-19 provoqués un descens puntual d’aquests indicadors.

Les xifres de pol·lució de Catalunya coincideixen amb la tendència observada a escala global. En un moment en què els experts alerten que hauríem de reduir dràsticament les emissions de gasos amb efecte hivernacle per evitar un escalfament global extrem, cada vegada són més els informes que indiquen que les concentracions de gasos contaminants en l’atmosfera no deixen d’augmentar. L’any passat, sense anar més lluny, el món va batre un nou rècord de concentració de diòxid de carboni en l’aire i diversos països, inclòs Espanya, van registrar un increment significatiu de les seves emissions.

A Catalunya, segons apunta aquesta última anàlisi, les emissions van augmentar un 3% en un moment en què haurien de baixar un 6,2% de mitjana anual des d’ara mateix fins a l’any 2030. De fet, l’últim gran informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre Canvi Climàtic (IPCC) calcula que l’única manera per evitar un escalfament global extrem (i tots els efectes perjudicials derivats d’això) passa per aconseguir que les emissions globals arribin al seu pic abans del 2025 i caiguin a la meitat abans d’arribar al 2030. En aquests moments pràcticament cap país està alineat amb aquests objectius planificats, entre d’altres, en l’Acord de París.

Focus de contaminació

Encara no hi ha xifres oficials per entendre a què es deu aquest repunt de gasos contaminants a Catalunya però, tal com suggereixen els registres històrics, en el conjunt del territori hi ha diversos fronts oberts quant a pol·lució. Segons apunten les xifres oficials del 2019, els sectors més contaminants són el transport (responsable del 30% dels gasos contaminants llançats a l’atmosfera), la indústria de la construcció (17%), el sector energètic (15%), els processos industrials (13%), el sector residencial (11%), l’agricultura (9%) i la gestió de residus (5%).

A Catalunya, segons les xifres proporcionades per la plataforma <strong>’Climate</strong><strong> Trace</strong>’, els dos grans focus de contaminació són la refineria de Repsol de Tarragona i l’aeroport Josep Tarradellas del Prat de Llobregat. El recompte els atribueix una mitjana d’1,86 i 1,05 milions de tones de diòxid de carboni anuals respectivament. A l’àrea metropolitana de Barcelona també destaquen com a grans pols d’emissions de gasos amb efecte hivernacle les cimenteres de Sant Feliu de Llobregat, la de Sant Vicenç del Horts i la de Montcada i Reixac.

Més enllà d’aquestes grans infraestructures industrials, al mapa de pol·lució catalana també destaquen les carreteres. El trànsit al voltant de Barcelona suma unes 2,17 milions de tones de CO₂ anuals. Aquesta xifra és pràcticament la mateixa que es registra a la cimentera tailandesa de Na Phra, a la fàbrica d’alumini xinesa de Huolinghe o a les carreteres russes de Sant Petersburg.