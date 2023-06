La quantitat d’<strong>aigua que extreu el sud humà del subsol</strong> és tan gran que s’està desequilibrant fins i tot l’eix de rotació de la Terra. Al treure aigua subterrània i portar-la a altres llocs, els humans n’han mogut un volum tan gran que el pol de la Terra s’ha desplaçat gairebé 80 centímetres cap a l’est únicament entre 1993 i el 2010, segons un estudi que acaba de publicar un grup de científics a Geophysical Research Letters.

Utilitzant models climàtics, els científics van calcular en primer lloc que els humans van bombar 2.150 gigatones d’aigua subterrània, xifra equivalent a més de 6 mil·límetres d’augment del nivell del mar, entre els anys 1993 i el 2010.

Els investigadors van tenir en compte el pol de rotació de la Terra, que és el punt al voltant del qual gira el planeta. Aquest punt es desplaça com a conseqüència d’un procés anomenat ‘moviment polar’, que consisteix en el desplaçament que experimenten els pols celestes de la Terra respecte als pols geogràfics, com a conseqüència de minúscules desviacions en l’eix de rotació terrestre. Aquestes desviacions són degudes a petites fluctuacions en la geometria del planeta o en la seva distribució de masses, bé sigui pels desplaçaments diaris de masses d’aigua deguts a les marees, a canvis en l’acumulació estacional de neu o a altres efectes d’origen incert.

La distribució de l’aigua al planeta afecta la distribució de la massa total. Igual com passa quan s’afegeix una mica de pes a una baldufa, també la Terra gira de manera una mica diferent a mesura que es mou l’aigua que hi ha.

«El pol de rotació de la Terra en realitat canvia molt», va dir Ki-Weon Seo, geofísic de la Universitat Nacional de Seül que va dirigir l'estudi. «El nostre estudi mostra que, entre les causes relacionades amb el clima, la redistribució de les aigües subterrànies té, de fet, l'impacte més gran en la deriva del pol de rotació».

La capacitat de l’aigua per canviar la rotació de la Terra es va descobrir el 2016 i, fins ara, no s’havia quantificat l’aportació específica de l’aigua subterrània a aquest canvi en la rotació. En el nou estudi, els investigadors reprodueixen els canvis observats en la deriva del pol de rotació de la Terra i el moviment de l’aigua, primer considerant només les capes de gel i les glaceres, i després afegint diferents escenaris de redistribució de l’aigua subterrània.

El model només va coincidir amb la deriva polar observada una vegada que els investigadors van incloure 2.150 gigatones de redistribució d’aigua subterrània. Si s’eliminava aquest factor, el model tenia una desviació de 78,5 centímetres, o 4,3 centímetres de desviació per any.

«Estic molt content de trobar la causa inexplicable de la desviació del pol de rotació», va assenyalar Seo. «D’altra banda, com a resident de la Terra i pare, estic preocupat i sorprès al veure que el bombatge d’aigua subterrània és una altra font d’augment del nivell del mar».

«Aquesta és una bona contribució i una documentació important sens dubte», va dir Surendra Adhikari, científica investigadora del Laboratori de Propulsió a Raig, que no va participar en aquest estudi. Adhikari va publicar l’article del 2016 sobre la redistribució de l’aigua que afecta la deriva rotacional. «Han quantificat el paper del bombatge d’aigua subterrània en el moviment polar, i el resultat és bastant significatiu».

La ubicació de l'aigua subterrània influeix considerablement per saber com pot canviar la deriva polar. Així, redistribuir l'aigua des de les latituds mitjanes té un impacte més gran en l'eix de rotació. Precisament, la major part de l'aigua analitzada en el període d'aquesta investigació es va redistribuir a l'oest d'Amèrica del Nord i el nord-oest de l'Índia, tots dos en latituds mitjanes.

Els intents dels països per reduir les taxes d’esgotament de les aigües subterrànies, especialment en aquestes regions sensibles, teòricament podrien alterar el canvi en la deriva, però només si tals estratègies de conservació es mantenen durant dècades, va dir Seo.

L’eix de rotació normalment canvia diversos metres en aproximadament un any, per la qual cosa els canvis deguts al bombatge d’aigua subterrània no són tan grans com per suposar un risc de modificar les estacions. Però en escales de temps geològic, la deriva polar pot tenir un impacte en el clima, va advertir Adhikari.

El següent pas d’aquesta investigació podria ser mirar al passat: «Observar els canvis en l’eix de rotació de la Terra és útil per comprendre les variacions d’emmagatzematge d’aigua a escala continental», va dir Seo.

«Les dades del moviment polar estan disponibles des de finals del segle XIX. Per tant, podem utilitzar aquesta informació per comprendre les variacions d’emmagatzematge d’aigua continental durant els últims 100 anys. ¿Hi va haver algun canvi en el règim hidrològic com a resultat de l’escalfament del clima? El moviment polar podria tenir la resposta».

