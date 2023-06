Les mossegades de gos poden produir-se amb més freqüència, fins en un onze per cent més, en els dies més calorosos i assolellats, i quan els nivells de contaminació atmosfèrica són més elevats, segons suggereix un article publicat a la revista ‘Scientific Reports’.

Investigacions anteriors han documentat que un temps més calorós i uns nivells més alts de contaminació atmosfèrica poden associar-se a un augment de l’agressivitat en humans, simis Rhesus, rates i ratolins. No obstant, continua sense estar clar si l’agressivitat dels gossos contra els humans també segueix aquesta tendència.

Clas Linnman i els seus col·legues de l’Spaulding Rehabilitation Hospital de Boston (Estats Units) van examinar dades sobre mossegades de gos a vuit ciutats nord-americanes –Dallas, Houston, Baltimore, Baton Rouge, Chicago, Louisville, Los Angeles i Nova York– entre el 2009 i el 2018.

Les dades es van extreure de reposadors d’accés públic registrats per les autoritats de control animal o es van basar en recopilacions anteriors de mossegades de gos. Les dades incloïen 69.525 mossegades de gos reportades, una mitjana de tres mossegades per dia durant deu anys.

Els autors van examinar la relació entre els índexs de mossegades de gos i els nivells diaris de partícules fines (PM2,5), ozó i temperatura. També van avaluar els nivells d’UV i precipitacions.

Van comprovar que la incidència de mossegades de gos va augmentar un onze per cent en els dies amb més nivells d’UV, un quatre per cent en els dies amb temperatures més altes i un tres per cent en els dies amb més nivells d’ozó.

Per contra, la incidència de mossegades de gos va disminuir lleugerament (en un 1%) en els dies amb més nivells de precipitacions. Els autors no van informar de canvis en la incidència de mossegades de gos en dies amb nivells més alts de PM2,5.

Adverteixen que els registres de mossegades de gos no incloïen informació sobre altres factors que poden afectar el risc de mossegada d’un gos, com la raça, el sexe o si el gos havia sigut castrat o esterilitzat. A més, no es disposava d’informació sobre interaccions prèvies entre el gos i la víctima de la mossegada, com per exemple si l’individu estava familiaritzat amb el gos.

Els autors conclouen que aquests resultats semblen ampliar l’associació entre temperatures més altes i nivells de contaminació atmosfèrica i agressió entre espècies per incloure els gossos. No obstant, afirmen, es necessiten més investigacions per confirmar i explorar aquesta relació.

Estudi de referència: https://www.nature.com/articles/s41598-023-35115-6