Aquests ecosistemes, formats per aigües superficials o subterrànies de poca profunditat, eren considerats fins a principis del segle XX com a «espais improductius, generadors de malalties, i només es tenien en compte per transformar-los per a ús agrícola», segons explica el Ministeri per a la Transició Ecològica en el seu informe sobre la situació dels aiguamolls.

Amb el pas dels anys, aquesta visió tan negativa va canviar en descobrir-se que aquests ecosistemes són una potent eina d’estabilitat mediambiental. El projecte Life Wetlands4Climate, en el qual treballa la Fundació Global Nature juntament amb l’Institut Cavanilles de la Universitat de València, investiga «la capacitat d’embornal de carboni que tenen els aiguamolls», explica la coordinadora de la recerca, Vanessa Sánchez. I és que les zones humides tenen una capacitat de captura de CO2 molt superior a altres ecosistemes, la qual cosa les converteix en imprescindibles en l’actual situació d’escalfament global. «Els aiguamolls en bon estat de conservació fixen carboni en el sediment, al sòl, i es queda emmagatzemat», exposa Sánchez. No obstant això, si aquests aiguamolls es troben en mal estat de conservació i estan alterats, «es converteixen en emissors de gasos d’efecte d’hivernacle molt potents, com és el metà, i agreugem el problema del canvi climàtic». Però, a més, fan una funció d’«esponja» quan hi ha grans inundacions, per la qual cosa «fan una funció d’adaptació al canvi climàtic», afegeix Sánchez.