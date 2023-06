Ecologistes en Acció ha alertat d'un repunt en la contaminació de l'aire a Catalunya com a conseqüència del canvi climàtic i de l'increment del trànsit. L'informe de l'entitat sobre la qualitat de l'aire durant 2022 ha conclòs que un cop acabades les restriccions de mobilitat derivades de la covid, la intensa calor i la falta de pluges han disparat els episodis de partícules i ozó. El document ha advertit que la totalitat de la població ha estat exposada a uns nivells insalubres d'aquest contaminant i que Barcelona ha tornat a incomplir el límit legal de diòxid de nitrogen. Ha exigit al Govern plans de lluita contra l'ozó i ha demanat als nous alcaldes que "prioritzin" la implantació de les zones de baixes emissions.

L'informe estatal sobre la qualitat de l’aire elaborat per Ecologistes en Acció ha analitzat les dades recollides a 780 estacions oficials de mesura instal·lades a tot l'Estat, entre elles les 114 ubicades a Catalunya.

Entre les principals conclusions destaca que durant el 2022 la qualitat de l'aire a Catalunya ha empitjorat respecte als anys 2020 i 2021, amb un augment dels nivells de partícules en suspensió (PM10 y PM2,5) i ozó troposfèric, i més matisat de diòxid de nitrogen (NO2), encara que sense assolir les concentracions habituals en anys anteriors a la pandèmia.

Segons l’entitat, d’acord amb els valors màxims de contaminació recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'objectiu a llarg termini per protegir la vegetació de la Unió Europea, l'aire contaminat va afectar el 2022 la totalitat de la població i del territori catalans. Així mateix, si es prenen els estàndards de la normativa, que són “més laxos que les recomanacions de l'OMS”, la població que va respirar aire contaminat per sobre dels límits legals va ser de 2,9 milions de persones a l'àrea de Barcelona i al prepirineu. A més, es va sobrepassar l'objectiu legal per a la protecció de la vegetació al 28% del territori català, concretament a les zones del camp de Tarragona, la plana de Vic, el prepirineu i Ponent. Aquestes àrees aglutinen 9.000 quilòmetres quadrats.

Per altra banda, el document ha apuntat que l'àrea metropolitana de Barcelona va tornar a superar el límit legal anual de diòxid de nitrogen. L'informe també ha detallat que nou de cada deu catalans van respirar el 2022 un aire que incompliria els nous estàndards legals proposats per la Unió Europea per al 2030.

Canvi climàtic i recuperació econòmica

Ecologistes en Acció ha explicat que l'any 2022 va ser molt sec i el més càlid a tot l'Estat des de 1961. En aquest sentit, ha destacat que l'estabilitat atmosfèrica va activar els episodis de contaminació per partícules, majoritàriament procedents del nord d'Àfrica. A més, l'extremada calor estival va contribuir a l'augment de l'ozó, especialment durant les onades de calor de juny, juliol i agost. "El canvi climàtic es confirma com a factor determinant en l'agreujament dels episodis de mala qualitat de l'aire", ha apuntat l'ONG. Tot i això, ha assegurat que el factor essencial per explicar el repunt de la contaminació atmosfèrica durant el 2022 és la recuperació de la mobilitat motoritzada i de l'activitat econòmica prèvies a la pandèmia de la covid.

Per a l'organització, la contaminació de l'aire s'hauria d'abordar com a problema sanitari de primer ordre. Ecologistes en Acció ha recordat que segons l'Agència Europea de Medi Ambient, cada any moren prematurament 25.000 persones a l'Estat per malalties agreujades per la mala qualitat de l'aire, 10.000 en episodis d'alta contaminació, segons l'Institut de Salut Carles III. "L'empitjorament de la situació el 2022 és en aquest sentit una pèssima notícia", ha lamentat l'ONG que ha dit que els costos sanitaris i laborals derivats d'aquest escenari representen 50.000 milions de dòlars a l'any, un 3,5% del PIB espanyol.

Plans de millora de la qualitat de l'aire i més transport públic

Per altra banda, ha valorat que la informació que les administracions públiques proporcionen a la ciutadania no és "adequada ni ajustada a la gravetat del problema". En aquesta línia, s'ha referit a l'Eurobaròmetre sobre la qualitat de l'aire publicat l'abril del 2022 i que va revelar que el 61% dels espanyols es consideraven mal o gens informats.L'ONG ha recordat que els plans de millora de la qualitat de l'aire són obligatoris segons la legislació vigent i ha lamentat que una desena de comunitats autònomes estiguin incomplint la seva obligació d'elaborar-los per rebaixar l'ozó a les zones on s'excedeixen els objectius legals. "A instàncies d'Ecologistes en Acció, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat la Generalitat a elaborar plans de lluita contra l'ozó", ha apuntat.

Per tot plegat, ha alertat que l'única via d'actuació per a reduir la contaminació de l'aire per ozó és disminuir el trànsit motoritzat, potenciant la mobilitat activa de vianants i ciclistes i el transport públic net. També ha considerat que cal promoure l'estalvi energètic, adoptar les millors tècniques industrials disponibles, tancar les centrals tèrmiques de combustibles fòssils, penalitzar el dièsel, reduir l'ús de l'avió, accelerar l'àrea de control de les emissions del transport marítim del Mediterrani, i una moratòria de les noves macrogranges ramaderes.

També ha recordat que fa un any i mig va vèncer el termini perquè totes les ciutats de més de 50.000 habitants establissin zones de baixes emissions per millorar la qualitat de l'aire i mitigar el canvi climàtic. "Poques han complert aquesta obligació legal, malgrat els abundants fons públics que estan rebent per a això", ha criticat Ecologistes en Acció. Així, ha exigit als nous alcaldes "que prioritzin la salut dels veïns sobre càlculs electorals poc justificats".

L'ONG ha conclós que la crisi sanitària del coronavirus ha demostrat que la reducció estructural del transport i la descarbonització de la indústria i els edificis són les millors eines per millorar la qualitat de l'aire a les ciutats i a les zones rurals. "El repunt del 2022 de la contaminació de l'aire és un indici preocupant que no hem après prou de la dramàtica experiència viscuda durant la pandèmia", ha sentenciat.